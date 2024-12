Terénní Maserati Jamese Maye může být vaše. Z natáčení The Grand Tour je stále plné písku

Komu by se konec pořadu The Grand Tour a odchod známé trojky moderátorů Clarkson, Hammond a May zdál až příliš smutný, může nyní zkusit štěstí a naskočit do aukce o jednu pořádnou památku z natáčení. Nový domov totiž hledá Maserati GranCabrio, které si James May upravil pro dobrodružství v saharské poušti z předposledního dílu s názvem Sand Job.

Off-roadově upravené Maserati, které v pořadu doplnilo Clarksonův Jaguar F-Type a Hammondův Aston Martin DB9, je překvapivě k mání na aukčním portálu eBay. Nabízeno je přitom ve stavu, v jakém tehdy opustilo Afriku po konci natáčení – tedy mimo nový olejový filtr a náplň, aby se zajistila provozuschopnost techniky.

„Bylo uloženo ve skladu, ale doteď nebylo vyčištěno ani nic podobného. Stále je v něm všechno z natáčení, včetně spousty písku, nedopalků cigaret a všeho ostatního!“ popisuje stav prodejce. Nepřekvapí ovšem, že rozsáhle upravený a popravdě dost zbídačený kabriolet nesmí na veřejné silnice.

Je tedy otázkou, jaký osud Mayovo Maserati v rukách nového majitele potká. Zájem o unikátní vůz každopádně je – v tuto chvíli má 44 příhozů a dosavadní hodnotu 13.200 liber (cca 400.000 korun). Aukce končí tuto středu 11. prosince, konečná cenovka tak může ještě dále vyrůst.