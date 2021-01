Tento unikátní motocykl skrývá vnitřnosti z klasické Jawy 350. Postavili ho Němci

Úpravy československých motocyklů Jawa jsou na našem území celkem běžná věc, velké popularitě se ale překvapivě těší i v zahraničí. Jednu z největších šíleností, kterou kdy kdo s motocyklem Jawa udělal, byste našli už pár let zpět, kdy se berlíňané z Urban Motor rozhodli postavit sprintovací speciál, respektive to vzniklo v hlavě šéfa společnosti Petera Dannenberga, ve spolupráci s designérem Henrym Schulzem a Marvinem Diehlem z KRT Framework.

Základem pro stavbu zvanou Jawa Sprint Motorcycle se stal model 350 s motorem o stejném objemu. Z původního motocyklu toho ale opravdu moc nezbylo a na první pohled poznáte snad jen motor, k němuž byly přidány malé výfuky. Stroj stojí na zcela novém rámu kapotovaném ve stylu steampunk. O kontakt se zemí se starají 23palcová kola od britského výrobce SM Pro.

Motocykl nevznikl jen tak z plezíru, Urban Motor jej postavil pro každoroční motorkářskou show Glemseck 101, která se odehrává v německém Leonbergu. Zde se motocykl utkal s dalšími exempláři v disciplínách v kategorii do 1200 cm3. Jak to dopadlo bohužel nevíme, ale v těžké konkurenci staveb motocyklů Triumph a Yamaha to určitě nebylo lehké.

Třeba ale nešlo ani tak o rychlost, jako o zájem publika, protože takový motocykl umí vyniknout i mezi unikátními stavbami. Kožené rukojeti řidítek jsou od společnosti Red Wing Shoes, kožené sedadlo zase na zakázku vyrobené. Výrobci sami přiznali, že jim nejde tak úplně o vyhrávání soutěží, ale spíše o wow efekt a humor. Očividně se to povedlo.