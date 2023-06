Tento Rolls-Royce Phantom je ztělesněním Drákuly. Má 676 koní, přes 1000 N.m a vzhled, který budí ze spaní

Pustit se do úpravy Rolls-Roycu, abyste neposkvrnili jeho důstojnost chce odvahu. Novitec se náročného úkolu zhostil a na své dílo může být náležitě hrdý.

Řekněme si to upřímně, při vývoji bodykitu na supersport není problém přidat pár spoilerů a prolisů, když přinesou lepší aerodynamiku ideálně v kombinaci s nižší hmotností. Extrovertní vzezření nevadí, protože už samotný příjezd exotického auta je o show pro diváky. Jenže řada úpravců se stejný recept pokusila dát i na luxusní modely, které ve výsledku působí jako pubertální výtvor z Need For Speed.

Zasahovat do přirozené majestátnosti Rolls-Royce Phantom osmé generace vyžaduje mimořádný cit, protože pracujete s designérskou dokonalostí. Novitec ví, že jedinou cestou k úspěchu je cit. Ztělesněním toho, co přesně tím myslí, je nejnovější výtvor jeho divize Spofec.

Ta obléká nejnovější Phantom do kompletního bodykitu, prezentovaném vpředu přepracovaným nárazníkem kopírujícím z velké části sériový díl. Na stranách se ale rozšiřuje a přidává hranatý prolis, který je počátkem uhlazené křivky běžící přes prahy s ploutví za předním blatníkem, až do zadního nárazníku s funkčními otvory a dvojicí hranatých koncovek. Víko kufru ještě doplňuje integrovaný spoiler.

Zepředu předvádí Phantom úžasnou světelnou show. Vedle osvětlené masky chladiče vlastní výroby je každý z hlavních světlometů posetý 580 hvězdičkami a Novitec příď ještě zvýraznil vertikálním denním svícením. Celkový dojem umocňuje snížení o 40 mm a 24palcová kola vyvinutá ve spolupráci se značkou Vossen. Sice vycházejí v originálů Rolls-Royce, ale mají mnohem více detailů. Pozoruhodností je vyhotovení z jednoho kusu hliníku a můžete je mít v 72 různých odstínech. Sytě černý lak navozuje dojem, že s Phantomem jezdí samotný hrabě Drákula. Z jeho majestátní elegance až běhá mráz po zádech.

A věřte, že hrabě by na své panství dorazil rychle. Novitec totiž vůz vybavil vlastní „plug-and-play“ řídicí jednotkou N-Tronic s novými mapami spalování a úpravou plnicího tlaku dvojice turbodmychadel. Díky tomu se vidlicový dvanáctiválec o objemu 6,75 litru dostává na 685 koní s 1010 N.m točivého momentu. Z 0 na 100 km/h to opulentní limuzína zvládne za 5 sekund. Úpravou prošlo i nastavení vzduchového podvozku. Ten je v základu snížený o 20 mm, ale v rychlostech nad 140 km/h dovolí vozu se přiblížit k silnici o dalších 20 mm.

Vzhledem k prakticky neomezeným možnostem zakázkového centra Rolls-Royce nebylo třeba provádět žádné změny v interiéru. Vše bylo pečlivě nakonfigurováno při objednávce do výroby. Volba padla na černou kůži s červeným lemováním, černou spodní lištu palubní desky se speciálním efektem a leštěný dekor „galerie“ se třpytivými šupinami. Najdete tu i decentní ručičkové hodiny.