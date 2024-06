Tento restomod Nissanu GT-R R34 postavili skutečné legendy oboru. Legendární je ale i jeho cena

Firma se skromným názvem Built by Legends představuje další ze svých restomodů. Po Nissanech Skyline GT-R generací R32 a R33 totiž logicky přichází čas pro R34, auto, které proslavila tuningová komunita a také druhý film filmové série Rychle a Zběsile. Něco si o něm řekneme, ale nejdřív: Kdo jsou vlastně ty legendy, že si to dali do názvu? Jsou to Masaharu Kuji a Katsu Takahashi z legendárního pořadu Best Motoring.

Takže, R34 má v podání této společnosti šestiválcový nově postavený motor vyladěný na 650 koní, interně je označovaný MINE´S MB7, vychází z RB26 a je postavený mistrem motorářem Nakayamou. Výkon se posílá na všechna čtyři kola přes šestistupňovou manuální převodovku Getrag. Pro ještě lepší vyztužení vozu se pak přidalo dalších 400 svařovacích bodů.

R34 má také nové díly zavěšení a uložení, lepší brzdy a karbonové panely karoserie pro šetření hmotnosti. Společnost se ale nebrání tomu, nechat pro vaše auto původní karosářské díly. A to nás přivádí k tomu, že tato přestavba vyjde na 450.000 dolarů, což ale nezahrnuje původní auto. A takový základ může být klidně dalších dvě stě tisíc. V přepočtu pak vyjde jen přestavba na 10,5 milionů korun.