Tento ostrý Jeep má oblíbenou vychytávku z roku 2004. Tenkrát to byl hit, ale dnes?

Úpravce Road Show International z Atlanty má pro úpravu luxusních vozů cit, ale v případě tohoto Jeepu Grand Cherokee Trackhawk si nejsme jisti, jestli pojetím nešel až moc do historie.

S postupným vymíráním osmiválců z repertoáru Dodge je o tyto výkonné modely stále velký zájem, takže i Jeep Grand Cherokee Trackhawk je pořád aktuální téma. Co na tom, že výroba skončila před dvěma lety. O tom, že je i dnes při síle, nepochybuje ani úpravce Road Show International z Atlanty.

Proto ve svém nejnovějším projektu vsadili právě na toto monstrum s vidlicovým osmiválcem 6,2 litru s výkonem 710 koní s točivým momentem 875 N.m. Úpravce neinformuje, jestli se na hodnotách něco změnilo, takže předpokládejme, že se soustředil na exteriér s lehce kontroverzním pojetím.

Američané mají jistě na tuning odlišný náhled, ale nelze se ubránit dojmu, že se s tímto vozem vracíme do dob slávy Need For Speed Underground 2 z roku 2004. Samozřejmě ani v prvním dílu nebyl problém najít krémový lak a kombinovat ho se sytě modrými koly (pravda, značka Weld Wheels ve hře obsažena nebyla). Ale jen ve dvojce jste si mohli podsvítit neony motorový prostor. A právě to Road Show International udělal pomocí LED. Pro maximální efekt přidal modře lakovaný kryt motoru a kapotu s průhlednými výkroji.

Překvapivé je, že oba nárazníky včetně koncovek výfuků zřejmě zůstaly v sériovém stavu. Nakonec, proč ne, Grand Cherokee Trackhawk vypadá už v základu dost drsně, takže zbyl čas na kompletní přečalounění interiéru do karamelové kůže.