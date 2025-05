Tento nákres na zmuchlané obálce změnil automobilový svět. Dílo geniálního konstruktéra nemělo obdoby

Ferdinand Karl Piëch dodnes platí za jednoho z nejvýznamnějších velikánů světa aut. Pod jeho taktovkou vznikla celá řada fascinujících aut, od závodních Porsche z 60. a 70. let přes modely Audi 80, 100 a V8, nebo například Volkswagen Phaeton.

Lidé, kteří s Ferdinandem Piëchem přišli do kontaktu či pod jeho vedením pracovali, by vám zřejmě řekli, že pro tohoto člověka prakticky neexistovala slova jako nejde či nelze. Co si usmyslel, to muselo vzniknout, nehledě na náklady.

Zájem o špičkovou techniku přivedl Piëcha k myšlence na luxusní GT s výkonem 1000 koní (736 kW) a maximální rychlostí přes 400 km/h. Tímto autem bylo slavné Bugatti Veyron, jehož prvopočátky lze vystopovat do roku 1997. Tehdy jel Piëch rychlovlakem Šinkansen z Tokia do Nagoji a na obálku si namaloval a napsal první poznámky k motoru, který svět ještě neviděl.

Jeho původní myšlenkou byl revoluční osmnáctiválec, který posléze skutečně vzniknul – byť jen ve formě prototypu u konceptů Bugatti EB 118, EB 218, 18/3 Chiron a EB 18/4 Veyron. Jak to celé dopadlo víme – sériový model nakonec dostal motor W16, ale i ten byl naprostým technickým klenotem.

Co ale malůvka a technické poznámky Ferdinanda Piëcha znamenají? Předhodili jsme ji umělé inteligenci ChatGPT 4.5 v režimu hloubkového výzkumu, která se pokusila text, čísla a další prvky rozklíčovat. Následující text jsme skutečně téměř neupravovali a až po závěrečné zhodnocení je dílem umělé inteligence. Výsledky jsou velmi zajímavé, v galerii se také můžete podívat na čitelnější interpretaci nákresu.

Přeložené německé poznámky Ferdinanda Piëcha

Následuje výčet všech čitelných německých poznámek z nákresu, vždy v originále a překladu:

„Schw. Dämpfer falls nötig?“ – „Švihadlový (setrvačníkový) tlumič vibrací, pokud by byl potřeba?“ (Případné dodatečné opatření ke snížení vibrací – tzv. schwingungsdämpfer znamená tlumič kmitů/rázů na klikové hřídeli).

– „Švihadlový (setrvačníkový) tlumič vibrací, pokud by byl potřeba?“ (Případné dodatečné opatření ke snížení vibrací – tzv. znamená tlumič kmitů/rázů na klikové hřídeli). „60° x 60° -> 120°“ – „60° a 60° -> (celkem) 120°“ (Nákres úhlů uspořádání válců – dvě mezery po 60° dávají celkem 120°, což odpovídá třem řadám válců kolem dokola).

– „60° a 60° -> (celkem) 120°“ (Nákres úhlů uspořádání válců – dvě mezery po 60° dávají celkem 120°, což odpovídá třem řadám válců kolem dokola). „1,5 für Golf 150 PS“ – „1,5 (litrů) pro Golf, 150 koní“ (Úvaha o malém šestiválci 1.5 L s výkonem 150 PS pro VW Golf).

– „1,5 (litrů) pro Golf, 150 koní“ (Úvaha o malém šestiválci 1.5 L s výkonem 150 PS pro VW Golf). (škrtnuto) „V6 150 PS“ – (původně zvažováno „V6 150 koní“ – škrtnuto).

– (původně zvažováno „V6 150 koní“ – škrtnuto). „VR6 2L“ – „VR6 2,0 l“ (Úvaha o úzkém šestiválci VR6 o objemu 2,0 litru).

– „VR6 2,0 l“ (Úvaha o úzkém šestiválci VR6 o objemu 2,0 litru). „R3 660 ccm = 2L“ – „R3 0,66 l = 2,0 l“ (Zde zřejmě myšleno: řadový tříválec s objemem cca 0,66 l na válec by dal ~2,0 l celkem jako VR6 – poznámka k modulární konstrukci motorů).

– „R3 0,66 l = 2,0 l“ (Zde zřejmě myšleno: řadový tříválec s objemem cca 0,66 l na válec by dal ~2,0 l celkem jako VR6 – poznámka k modulární konstrukci motorů). „R3 1,00 muss 1000 sein“ – „R3 1,00 (l) musí být 1000 (ccm)“ (Tříválec 1,0 litru musí mít skutečně 1000 cm³ – důraz na zaokrouhlený objem).

– „R3 1,00 (l) musí být 1000 (ccm)“ (Tříválec 1,0 litru musí mít skutečně 1000 cm³ – důraz na zaokrouhlený objem). „VR8 2,8L“ – „VR8 2,8 l“ (Úvaha o osmiválci VR8 s objemem 2,8 l).

– „VR8 2,8 l“ (Úvaha o osmiválci VR8 s objemem 2,8 l). „VR12 4L“ – „VR12 4,0 l“ (Úvaha o dvanáctiválci VR12 s objemem 4,0 l; pravděpodobně myšleno spojení tří VR6, případně dvou VR6 do W12).

– „VR12 4,0 l“ (Úvaha o dvanáctiválci VR12 s objemem 4,0 l; pravděpodobně myšleno spojení tří VR6, případně dvou VR6 do W12). „V12 4L“ – „V12 4,0 l“ (Porovnání: klasický vidlicový dvanáctiválec 4,0 l).

– „V12 4,0 l“ (Porovnání: klasický vidlicový dvanáctiválec 4,0 l). „6 Kurbelwellen?“ – „6 (??) klikových hřídelí?“ (Tato poznámka je hůře čitelná, patrně souvisí s nákresem klikové hřídele nebo pohonného ústrojí pro všech 6×? – viz další kontext).

– „6 (??) klikových hřídelí?“ (Tato poznámka je hůře čitelná, patrně souvisí s nákresem klikové hřídele nebo pohonného ústrojí pro všech 6×? – viz další kontext). „Wandler -> 5G Autom -> SG Achse -> Differenzial“ – „Měnič -> 5° automat -> ??? náprava -> diferenciál“ (Popis pohonu: Wandler = hydrodynamický měnič momentu, poté 5G Autom. = pětistupňová automatická převodovka, dále zřejmě Achse = náprava; SG zkratka nejasná, možná Sperrdifferenzial/Getriebe; nakonec Differenzial = diferenciál).

– „Měnič -> 5° automat -> ??? náprava -> diferenciál“ (Popis pohonu: = hydrodynamický měnič momentu, poté = pětistupňová automatická převodovka, dále zřejmě = náprava; zkratka nejasná, možná Sperrdifferenzial/Getriebe; nakonec = diferenciál). „5 HP 30“ – „5 HP 30“ (Konkrétní model automatické převodovky s měničem – ZF 5HP30 – použitá tehdy např. u BMW jako pětist. automat pro výkonné vozy).

– „5 HP 30“ (Konkrétní model automatické převodovky s měničem – ZF 5HP30 – použitá tehdy např. u BMW jako pětist. automat pro výkonné vozy). „Torsen?“ – „Torsen?“ (Poznámka u diferenciálu: zvažováno použití samosvorného diferenciálu Torsen).

– „Torsen?“ (Poznámka u diferenciálu: zvažováno použití samosvorného diferenciálu Torsen). „Bremseingriff“ – „Zásah brzdy“ (Alternativa k Torsenu – místo složitého diffu by šlo simulovat svornost přibrzďováním protáčejícího se kola).

– „Zásah brzdy“ (Alternativa k Torsenu – místo složitého diffu by šlo simulovat svornost přibrzďováním protáčejícího se kola). „Poly-V-Riemen 2500 2000 4500“ – „Poly-V řemen: 2500, 2000, 4500“ (Poznámka k vícedrážkovému řemenu příslušenství; uvedená čísla mohou být délky řemenů v mm nebo jiné parametry související s pohonem příslušenství motoru).

– „Poly-V řemen: 2500, 2000, 4500“ (Poznámka k vícedrážkovému řemenu příslušenství; uvedená čísla mohou být délky řemenů v mm nebo jiné parametry související s pohonem příslušenství motoru). „1:4,4 = 350“ – „1:4,4 = 350“ (Nejasný výpočet, pravděpodobně poměr převodu vs. maximální rychlost 350 km/h – viz dále).

– „1:4,4 = 350“ (Nejasný výpočet, pravděpodobně poměr převodu vs. maximální rychlost 350 km/h – viz dále). „B x 350 – 18“ – „B x 350 – 18“ (Nejasné – snad odhad objemu: 18 × 350 cc = 6300 cc; viz další řádky).

– „B x 350 – 18“ (Nejasné – snad odhad objemu: 18 × 350 cc = 6300 cc; viz další řádky). „400:18 = 22“ (či „32“) – „400 : 18 = 22“ (nebo 32) – (Dělení 400/18 – mohlo jít o výpočet výkonu na válec: 400 kW nebo PS na 18 válců = ~22 k na válec; případně 600/18 ≈ 33 k na válec – autor si mohl hrát s čísly výkonu, viz níže).

(či „32“) – „400 : 18 = 22“ (nebo 32) – (Dělení 400/18 – mohlo jít o výpočet výkonu na válec: 400 kW nebo PS na 18 válců = ~22 k na válec; případně 600/18 ≈ 33 k na válec – autor si mohl hrát s čísly výkonu, viz níže). „0-100 6,0“ , „0-200 20,0“ – „0–100 km/h za 6,0 s“, „0–200 km/h za 20,0 s“ (Odhad dynamiky vozu: zrychlení 0–100 km/h ~6 s, 0–200 km/h ~20 s).

, – „0–100 km/h za 6,0 s“, „0–200 km/h za 20,0 s“ (Odhad dynamiky vozu: zrychlení 0–100 km/h ~6 s, 0–200 km/h ~20 s). „W18 600 PS“ – „W18 600 koní“ (Poznámka k výkonu motoru W18 – cca 600 PS (Pferdestärke), tj. kolem 592 hp; původně se zamýšlelo ~555 PS​, 600 PS je zřejmě zaokrouhlený cíl).

Identifikace komponent na nákresu

Nákres schematicky zachycuje celý pohonný řetězec vozidla s motorem W. Klíčové rozpoznatelné komponenty jsou:

Motor s konfigurací W – velký blok uprostřed, sestávající z více řad válců. Původní náčrt uvádí dvě skupiny „9-Zyl“ (9 válců) vlevo a vpravo, což naznačuje tehdy uvažovaný osmnáctiválec W18 (3 řady po 6 válcích). Pozdější realizace (W16) by měla dvě skupiny po 8 válcích. Na kresbě vidíme obdélníkové bloky válců s popisem počtu válců.

– velký blok uprostřed, sestávající z více řad válců. Původní náčrt uvádí dvě skupiny „9-Zyl“ (9 válců) vlevo a vpravo, což naznačuje tehdy uvažovaný osmnáctiválec W18 (3 řady po 6 válcích). Pozdější realizace (W16) by měla dvě skupiny po 8 válcích. Na kresbě vidíme obdélníkové bloky válců s popisem počtu válců. Kliková hřídel a převod výstupu – uprostřed dole nákresu je znázorněna kliková hřídel (pravděpodobně popsaná jako „KW“, z něm. Kurbelwelle) spojující všechny řady válců a odvádějící výkon na převodovku. Je nakreslen i náznak setrvačníku či tlumiče kmitů („Schw. Dämpfer“) na jednom konci klikové hřídele.

– uprostřed dole nákresu je znázorněna kliková hřídel (pravděpodobně popsaná jako „KW“, z něm. Kurbelwelle) spojující všechny řady válců a odvádějící výkon na převodovku. Je nakreslen i náznak setrvačníku či tlumiče kmitů („Schw. Dämpfer“) na jednom konci klikové hřídele. Hydrodynamický měnič (Wandler) – kruhový prvek napravo od klikové hřídele označený „Wandler“. Jde o měnič točivého momentu automatické převodovky, který plynule přenáší výkon z motoru do převodovky.

– kruhový prvek napravo od klikové hřídele označený „Wandler“. Jde o měnič točivého momentu automatické převodovky, který plynule přenáší výkon z motoru do převodovky. Převodovka – poznámka „5G Automat“ a označení převodovky „5HP30“ odkazuje na použitou 5stupňovou automatickou převodovku (model ZF 5HP30). Ta navazuje na měnič (Wandler) a zajišťuje převody. Nákres ukazuje směřování výkonu od měniče dále do „SG Achse“ – zde patrně skříň rozvodovky k nápravám.

– poznámka „5G Automat“ a označení převodovky „5HP30“ odkazuje na použitou (model ZF 5HP30). Ta navazuje na měnič (Wandler) a zajišťuje převody. Nákres ukazuje směřování výkonu od měniče dále do „SG Achse“ – zde patrně skříň rozvodovky k nápravám. Rozvodovka/náprava – z převodovky jde výkon do diferenciálu na nápravě („Differenzial“). Zmínka „SG Achse“ pravděpodobně znamená samotný převod k nápravě (mohl by to být mezinápravový diferenciál u AWD nebo úhlový převod k přední nápravě – text nejasný). Každopádně je zakreslen diferenciál jako obdélník vpravo s popisem „Differenzial“.

– z převodovky jde výkon do diferenciálu na nápravě („Differenzial“). Zmínka „SG Achse“ pravděpodobně znamená (mohl by to být mezinápravový diferenciál u AWD nebo úhlový převod k přední nápravě – text nejasný). Každopádně je zakreslen jako obdélník vpravo s popisem „Differenzial“. Typ diferenciálu – u diferenciálu jsou poznámky „Torsen?“ a „Bremseingriff“. To značí, že autor zvažoval buď použití mechanického samosvorného diferenciálu typu Torsen , anebo elektronicky řízeného přibrzďování kol (tzv. EDS – systém, kdy při protočení kola přibrzdí brzda a simuluje svornost).

– u diferenciálu jsou poznámky „Torsen?“ a „Bremseingriff“. To značí, že autor zvažoval buď použití mechanického samosvorného diferenciálu typu , anebo (tzv. EDS – systém, kdy při protočení kola přibrzdí brzda a simuluje svornost). Poly-V řemen příslušenství – na úplně levé straně je svislá poznámka „Poly-V-Riemen“ (vícedrážkový klínový řemen). Z motoru je vyveden řemen k pohonu příslušenství (alternátor, kompresor klimatizace, vodní pumpa apod.). Čísla 2500, 2000, 4500 pravděpodobně souvisejí s rozměry nebo parametry těchto řemenů (viz další sekci).

– na úplně levé straně je svislá poznámka „Poly-V-Riemen“ (vícedrážkový klínový řemen). Z motoru je vyveden řemen k pohonu příslušenství (alternátor, kompresor klimatizace, vodní pumpa apod.). Čísla 2500, 2000, 4500 pravděpodobně souvisejí s rozměry nebo parametry těchto řemenů (viz další sekci). Další komponenty – v nákresu jsou pravděpodobně i náznaky chladiče či tlumiče výfuku (“Schw. Dämpfer” však spíše znamená tlumič torzních kmitů na klice). Turbodmychadla na tomto raném schématu nejsou výslovně zakreslena ani zmíněna (původní úvaha počítala s atmosférickým motorem W18). Pozdější W16 Veyron však měl čtyři turba. V nákresu také vidíme hodnoty zrychlení 0–100/200, které naznačují plánovaný výkonnostní cíl celého vozu.

Výklad čísel a jednotek z nákresu

Na náčrtu se objevuje řada číselných údajů – interpretujeme je takto:

Objemy motorů (v litrech) – Hodnoty „1,5“, „2L“, „2,8L“, „4L“ u poznámek V6/VR6/VR8/VR12/V12 označují objem motoru v litrech. Piëch zde zkoumal modulární koncepci: například řadový tříválec R3 1,0 l (1000 ccm) by mohl být stavebním kamenem pro VR6 2,0 l (dva tříválce spojené do jednoho bloku) a dále pro větší konfigurace. Uvažoval VR8 2,8 l a VR/W12 4,0 l. (Pro kontext: skutečný W12 6,0 l, který VW později vyráběl, vycházel ze spojení dvou VR6 3,0 l; zde však autor uvažoval menší objemy.)

– Hodnoty „1,5“, „2L“, „2,8L“, „4L“ u poznámek V6/VR6/VR8/VR12/V12 označují objem motoru v litrech. Piëch zde zkoumal modulární koncepci: například řadový tříválec (1000 ccm) by mohl být stavebním kamenem pro (dva tříválce spojené do jednoho bloku) a dále pro větší konfigurace. Uvažoval VR8 2,8 l a VR/W12 4,0 l. (Pro kontext: skutečný W12 6,0 l, který VW později vyráběl, vycházel ze spojení dvou VR6 3,0 l; zde však autor uvažoval menší objemy.) Výkon (PS) – Zkratka „PS“ znamená Pferdestärke (metrický „koník“). Např. „150 PS“ (~110 kW) u 1,5L motoru pro Golf. Nejzajímavější je „W18 600 PS“ – autor zřejmě očekával, že osmnáctiválec by mohl dosahovat cca 600 koní . Skutečné odhady při návrhu byly ~555 PS (547 hp)​, ale Piëch patrně nadsadil na 600 PS. To odpovídá i poznámkám o výkonu na válec – „400:18=22“ a „32“ – možná úvaha, kolik koní by musel dávat jeden válec (22 PS * 18 = 396 PS; 32 PS * 18 = 576 PS, což je blízko 600).

– Zkratka „PS“ znamená Pferdestärke (metrický „koník“). Např. „150 PS“ (~110 kW) u 1,5L motoru pro Golf. Nejzajímavější je – autor zřejmě očekával, že osmnáctiválec by mohl dosahovat cca . Skutečné odhady při návrhu byly ~555 PS (547 hp)​, ale Piëch patrně nadsadil na 600 PS. To odpovídá i poznámkám o výkonu na válec – „400:18=22“ a „32“ – možná úvaha, kolik koní by musel dávat jeden válec (22 PS * 18 = 396 PS; 32 PS * 18 = 576 PS, což je blízko 600). Rozměry vozidla – Čísla 2500, 2000, 4500 uvedená pod „Poly-V-Riemen“ mohou dávat smysl jako rozměry auta v mm : odhad rozvoru 2500 mm, šířky 2000 mm a délky 4500 mm. To by odpovídalo tehdejším luxusním kupé sedanům. (Například koncept Bugatti EB118 měl podobné proporce.) Je možné, že Piëch již při skice motoru odhadoval základní rozměry vozu, do kterého by se motor vešel.

– Čísla uvedená pod „Poly-V-Riemen“ mohou dávat smysl jako : odhad rozvoru 2500 mm, šířky 2000 mm a délky 4500 mm. To by odpovídalo tehdejším luxusním kupé sedanům. (Například koncept Bugatti EB118 měl podobné proporce.) Je možné, že Piëch již při skice motoru odhadoval základní rozměry vozu, do kterého by se motor vešel. Dynamika (zrychlení) – U pravého okraje jsou hodnoty „0-100 6,0“ a „0-200 20,0“ . Tyto údaje pravděpodobně znamenají odhadované časy akcelerace: z 0 na 100 km/h za 6,0 s a z 0 na 200 km/h za 20,0 s. Pro luxusní vůz s tak velkým motorem (byť těžkým) by to tehdy byly impozantní hodnoty.

– U pravého okraje jsou hodnoty a . Tyto údaje pravděpodobně znamenají odhadované časy akcelerace: z 0 na 100 km/h za 6,0 s a z 0 na 200 km/h za 20,0 s. Pro luxusní vůz s tak velkým motorem (byť těžkým) by to tehdy byly impozantní hodnoty. Úhly válců – Poznámka „60° x 60° -> 120°“ referuje k úhlům mezi jednotlivými bankami válců. W18 motor byl tvořen třemi řadami po 6 válcích, rozloženými do tvaru „dvojitého V“. Piëch nakreslil dvě po sobě jdoucí úhlové odchylky 60°, což znamená, že pokud první a druhá řada svírají 60° a druhá a třetí také 60°, krajní první a třetí řada jsou od sebe 120°. To odpovídá konceptu W18 (tři VR6 spojené do jednoho celku pod úhly 60°). U výsledného W16 se nakonec použily jinak definované úhly – viz níže.

– Poznámka referuje k úhlům mezi jednotlivými bankami válců. W18 motor byl tvořen třemi řadami po 6 válcích, rozloženými do tvaru „dvojitého V“. Piëch nakreslil dvě po sobě jdoucí úhlové odchylky 60°, což znamená, že pokud první a druhá řada svírají 60° a druhá a třetí také 60°, krajní první a třetí řada jsou od sebe 120°. To odpovídá konceptu W18 (tři VR6 spojené do jednoho celku pod úhly 60°). U výsledného W16 se nakonec použily jinak definované úhly – viz níže. Převod a rychlost – Poznámka „1:4,4 = 350“ může naznačovat převodový poměr a maximální rychlost. Pokud zamýšlený vůz měl dosáhnout ~350 km/h, potřeboval by vhodný stálý převod. Např. poměr 1:4,4 ve spojení s průměrem pneumatik mohl dávat právě 350 km/h při určitém max. otáčkovém limitu. (V pozdější realitě Bugatti cílilo až 400+ km/h, ale to vyžadovalo další úpravy.)

Jak to nakonec dopadlo?

Koncept motoru W16 zůstal v zásadě stejný, jak naznačuje schéma: dvě „V8“ v jednom motoru. Bugatti uvádí, že W16 Veyron vznikl v podstatě spojením dvou osmiválců do jednoho celku. Díky úzkému úhlu 15° mezi válci uvnitř každé osmičky byl motor dostatečně kompaktní pro uložení i se 4 turbodmychadly a splnění výkonového cíle přes tisíc koní.

Nákres také poskytuje unikátní vhled do myšlení velkého šéfa Piëcha v době, kdy se automobilky ještě nebály hodně experimentovat. Poznámky na něm odhalují, jak uvažoval o modulární stavbě motorů (od řadového tříválce přes VR6 až po W18/W16), o potřebných parametrech (objem, výkon, rozměry vozu, zrychlení) i o technických řešeních (převodovka, diferenciál).

Zdroje: Bugatti, ChatGPT Deep Research | Video: Bugatti