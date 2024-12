Tento Mercedes nepatřil závodníkovi ani celebritě. Přesto může stát i milion dolarů

Není to ani závodní auto nebo něco opravdu unikátního. Prostě je jen v dobrém stavu a po fajn lidech.

Mercedes-Benz 280 SE patří k těm dražším veteránům, který začíná nad stovkou tisíc eur. Ty opravdu dobré kusy však stojí klidně 300 tisíc a víc. Nicméně nyní se u aukčního portálu RM Sotheby’s objevil kousek, u kterého se očekává cena až milion dolarů. Proč tomu tak je a čím je vozidlo speciální? Podle aukce jde o nejopečovávanější 280 SE ze všech, která šla pouze z dobrých rukou do dobrých rukou.

Vůz s číslem šasi 001533 byl podle databáze automobilky dodán prvnímu zákazníkovi přesně tak, jak jej vidíte na fotografiích výše. Vůz je pokrytý lakem midnight blue a má béžový interiér se stejně barevným soft topem. Americká specifikace vozu se dodala majiteli v roce 1971 s reproduktory Becker Europa, převodovkou s řazením na podlaze, klimatizací Behr a bělobokými pneumatikami.

Jednoho krásného dne s tímto vozem odjeli Marjorie a Daniel O’Connellovi z coloradského dealerství značky a udělali si roadtrip domu do Tucsonu v Arizoně. Cestou přespali v Albuquerque v Novém Mexiku. Vozidlo trávilo většinu času mezi Tucsonem, Phoenixem a Novalesem. V roce 1987 si vůz odkoupil jistý Karl Keller, který si jej přihodil do garáže k dalším fajn vozům značky.

Za Kellerova vlastnictví byl vůz otištěn v knize Henryho Rasmussena, která nesla název Mercedes for the Road: The Survivors, která pojednávala o poválečných modelech značky. V knize se vyloženě psalo, že tohle je nejzachovalejší kus široko daleko. Dalším majitelem vozu byl David Bohnett v Los Angeles, který jej koupil v roce 2003. Tehdy měl najeto jen 16.500 mil, přičemž Keller přidal jen 500.

V Mercedes-Benz Classic Center se poté udělal repas zadní nápravy, nový výfuk, výměna náplní nebo servis převodovky a rozleštění dřevěného obložení v interiéru. Bohnett měl auto do roku 2014, poté jej odkoupil německý sběratel a poslední majitel, který jej teď posílá dál, vůz koupil před dvěma lety. Má najeto 20.192 mil a traduje se o něm, že jde skutečně o nejzachovalejší 280 SE s motorem 3.5.