Tento luxusní dům na kolech má i vlastní garáž. Vejdou se do ní zajímavá auta

Letošní rok přeje díky omezenému létání roadtripům po vlastní ose, na což slyší spousta výrobců. Německá společnost Concorde Motorhome má ve svém portfoliu zajímavý kousek, který má základy v užitkovém voze Mercedes-Benz Atego. I přes základy v autě pro práci je však obytný vůz luxusním cestovatelským náčiním.

Ve výbavě mu nechybí vzduchové odpružení, kožený gauč, manželská postel, kávovar, mikrovlnka, myčka na nádobí, lednice, nespočet úložných prostor, televize a samostatná koupelna. Téměř vše je vyvedeno ve dřevě či v kůži a prvotřídně zpracované. Vůz pohání vznětový šestiválec o objemu 7,7 litru, který dosahuje výkonu 220 kW (299 koní).

Kdy pak dorazíte do cílové destinace, nemusíte si půjčovat auto nebo utrácet za taxi. Auto si totiž můžete vzít s sebou. V zadní části obytného vozu v prostoru pod postelí je schovaná garáž, do které se vejde vůz o velikosti Smartu ForTwo. V případě, že si připlatíte delší model 1090 GI, lze do něj naložit i Mini nebo Fiat 500, potažmo Abarth 500, pokud si chcete udělat řidičskou dovolenou.

Celá tato sranda startuje na částce 350.000 eur, tedy v přepočtu 9.215.000 Kč. Otázkou pak je, kdo by dával téměř deset milionů korun za obytný vůz, který převáží Smart. Obytné vozy, které v sobě ukrývají garáž na velké sportovní vozy, už jsou však cenově zase někde jinde.