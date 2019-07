Tento Harley-Davidson si může dovolit téměř každý. Prodej začne 1. srpna

Nadšenci staví ze stavebnice Lego obdivuhodné modely inspirované skutečnými kusy techniky. Někdy se ale do věrné kopie kultovních strojů pustí i samotné Lego a výsledek pak nabídne formou připravené stavebnice. To je i případ motocyklu Harley-Davidson Fat Boy.

Harley-Davidson Fat Boy je novodobou klasikou. Model se začal nabízet v roce 1990 a navazoval na tradice značky. Díky tomu si získal řadu příznivců a stal se stálým modelem v nabídce. A už se stal natolik kultovním, že se dočkal zpracování i ve formě stavebnice Lego.

Na modelu firmy Lego a Harley-Davidson úzce spolupracovali. Výsledkem je věrná kopie motocyklu, kterou si může složit každý fanda. Model tvoří 1023 dílků a doplňují ho kola s plnými disky, protáhlá palivová nádrž, integrovaný tachometr a dvojité koncovky výfuku. Hotový měří přes 20 cm na výšku, 18 cm na šířku a 33 cm na délku a pro ještě větší radost majitelů obsahuje i několik pohyblivých dílů.

Po roztočení zadního kola se motor Milwaukee-Eight probudí a ožijí v něm písty a dvojitý výfuk. U modelu je možné otáčet řídítky, pohybovat řadicí pákou a pákou brzd a vyklopit boční stojánek pro snadné parkování.

Stavebnice se začne prodávat od 1. srpna 2019 a bude stát 2 299 Kč. Není to záležitost ani tak pro děti, jak by se od Lega mohlo očekávat, ale je to spíše taková technická hračka „pro velké kluky“.

Autor: Vojtěch Malý