Tento Ford Escort z 90. let ještě nesežrala koroze. Prodejce v Česku za něj nechce příliš

Lze být nostalgický pro starý Escort z devadesátek? Když vypadá takto, nejspíš ano.

Vcelku fádní a standardní auta z 90. let, avšak ve slušně zachovalém a minimálně ojetém stavu, mají prostě své kouzlo. Podobnou auru vyzařuje na první pohled i tento Ford Escort z roku 1997, který nabízí prodejce Auto In Garant z Prahy Průhonic. Za střízlivou cenovkou „devadesátkového“ Escortu se však pár much přece jen skrývá.

Předností uvedeného kousku je obecně fakt, že takto vypulírovaných Escortů šesté generace na trhu mnoho nenajdete. Většinu vylítaných exemplářů již urychleně sžírá koroze. Jak to vypadá, zde je rozkvetlý osud vozu teprve na začátku. Za požadovaných 39.000 Kč (akční cena v hotovosti) si nicméně tento Escort nadále ponechává velkou část svého původního šarmu.

Další informace taky nezní špatně. Auto mělo dodnes jediného majitele, koupeno bylo v Česku a najeto má 42.500 km. Určité pochybnosti o takto nízkém nájezdu by mohla rozproudit zmíněná koroze (levý zadní blatník a přední kus prahu) nebo zasažený práh na místně spolujezdce. Nejistě působí i nelakovaný přední nárazník, zatímco zadní je v barvě.

Pod kapotou je docela uklizeno a najdete zde benzinovou čtrnáctistovku o výkonu 54 kW (73 koní) ve spojení s pětistupňovým manuálem. Ve své době měl Escort s touto motorizací upalovat maximální rychlostí až 169 km/h. O žádné slavné RS ale samozřejmě nejde.

V interiéru nakonec působí některé části čalounění ošoupanější, než byste možná u takto lehce ojetého vozu čekali. Tyto nedostatky ale Escort vyvažuje dobrou výbavou CLX, která obsahuje ABS, centrální zamykání, elektricky ovládaná přední okna, imobilizér, posilovač řízení, vyhřívané zadní sklo nebo zadní stěrač.