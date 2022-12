Telefonování z auta bylo původně zálibou nadšeného penzisty. Souboj s pevnými linkami mobily dříve prohrával

Volání z auta je dnes téměř nutností, ale ještě nedávno šlo o výsadu bohatých. Přitom to vše začalo experimentální kratochvílí muže v důchodu.

Dnes jsou auta dokonalým společníkem na dlouhé cesty s rodinou, stejně tak jako za prací. Moderní multimediální zařízení je proměňují doslova na mobilní kanceláře. Jsou telefonem, diářem, kalendářem a v mnoha případech i dálkovým ovladačem chytré domácnosti. Tohle všechno ale přišlo teprve v posledních letech s masivním rozvojem digitálních technologií. Dříve byla možnost zavolat si z auta výsadou bohatých a v raných počátcích byly telefony v autech preferovanější než mobilní telefony. Vážně!

Komunikační pravěk

Jen pro ucelení připomeneme, že úplně první telefonické spojení se událo 10. března roku 1876, kdy Alexander Graham Bell zavolal svému asistentovi Thomasi Watsonovi, který se nacházel jen pár místností od něj, aby za ním přišel.

Ačkoliv není těžké uhodnout, že první hovor z auta se uskutečnil o mnoho let později, možná vás překvapí, že to zase tak dlouho netrvalo. Ještě větší zajímavostí je, že se nápadu nechytila nějaká velká společnost, ale šlo o volnočasovou aktivitu Larse Magnuse Ericssona, aby se zabavil v důchodu. Ano, je to ten muž, který v roce 1876 založil telefonní a radiovou společnost Ericsson ve švédském Stockholmu. Ten si rozměrné telefonní zařízení namontoval do vozu, a když chtěl zavolat svojí ženě Hildě, zastavil u telefonního sloupu u krajnice a pomocí dvou dlouhých kabelů připojil sluchátko. I když šlo o velký pokrok, zůstala inovace spíše na experimentální bázi a bez většího zájmu veřejnosti.

Telefony začaly do automobilů výrazněji pronikat v Americe během čtyřicátých let. Průkopníkem těchto produktů se stala Motorola začátkem druhé poloviny desetiletí. Zařízení instalované specializovanými pracovníky vážilo asi 36 kilogramů. Hovory byly uskutečňovány prostřednictvím radiotelefonní sítě provozované na území Chicaga společností Illinois Bell Telephone Company. Systém byl z počátku schopen uskutečnit jen tři hovory najednou, takže i přes postupné zvyšování počtu rádiových frekvencí a fungování na omezené lokalitě, se kapacita rychle plnila. Výsledkem bylo, že se na hovory dlouho čekalo.

Teď může z auta volat i Evropa

V roce 1959 proběhlo první telefonické spojení přes Atlantik s Velkou Británií a už v říjnu toho roku General Post Office zavedl novou službu ve zkušebním režimu do severní části Anglie. Komfort telefonovat na cestách přímo z vozu poprvé využil poslanec Reginald Bevin, který se v Lancashiru spojil s majitelem automobilové společnosti Lordem Rootesem v Londýně. Je překvapivé, že do hlavního města se nová technologie dostala až v roce 1965 v rámci rozšiřování signálu po celé zemi. Na druhou stranu to dalo prostor vývoji sítě (Systém 1) schopné připojit až 320 motoristů s pevnou linkou na palubě.

V následující dekádě se síť vyvíjela a verze Systém 3 už přinesla automatické vyhledávání kanálů pro uskutečnění hovoru. Začátkem osmdesátých let System 4 už umožňoval volat z auta na pevné linky přímo bez asistence operátora a signál rozšířil i na venkovské oblasti. Byl také schopen vyřizovat větší počet hovorů, ale kvůli ceně provozu zůstali operátoři u předešlé platformy 3 až do roku 1986. Ačkoliv byl System 4 převratný, jeho provoz měl krátké trvání, protože palubní telefony začaly používat sítě prvních mobilních telefonů a radiové spojení už nebylo potřeba. Telefony do aut stále montovaly externí společnosti. Jako jedna z prvních se příležitosti chopila společnost Carphone Warehouse.

V sedmdesátých letech zažívala rozmach telefonování z automobilů i Skandinávie se spuštěním služby Autoradiopuhelin. Pevná linka napájená akumulátorem z vozu využívala signály telefonních sítí pomocí vysílačů a externích antén. Z dnešního pohledu můžeme systém vnímat jako tzv. síť 0G, protože 1G už souvisela s mobilními telefony. Tato síť vstoupila do hry v roce 1982 pod taktovkou Nordic Mobile Telephone.

Mobilní telefony se zprvu neuchytily

Ačkoliv první mobilní telefon se na trhu ukázal v roce 1985 a existovala i odpovídající síť, lidé přesto upřednostňovali palubní telefony. První mobily byly velké a těžké, což v autě ničemu nevadilo. Navíc přímé spojení se silnou anténou dodávalo hovorům na kvalitě. Aby mobily lidé přijali, musely se zmenšit minimálně natolik, aby se pohodlně vešly do aktovky, ideálně do kapsy. Právě to se začalo dít v druhé polovině 90. let a palubní telefony postupně začaly ztrácet význam, protože se uživatelům nevyplatilo provozovat tři telefonní čísla (mobil, domácí pevná linka a autotelefon). Přestože palubní telefony už dnes patří do muzea, stále je vyrábí například Nokia i Motorola pro zajištění spojení se světem ve zvlášť odlehlých oblastech, kde fungují na síti GSM.

Vzhledem k tomu, že autotelefony tradičně dodávaly externí společnosti, automobilky se do jejich nabídky příliš nehrnuly. Jedním z prvních vozů, kde jste si mohli tuto vymoženost za příplatek pořídit, se stal Mercedes-Benz řady W126 vyráběný mezi lety 1979 až 1991. Šlo například o zařízení Becker 400. To dobře odráží i historické vnímání autotelefonů. Šlo o určité vyjádření sociálního postavení. Fakt, že se vám dobře daří a můžete si dovolit utratit nějaké peníze navíc jen pro svoje pohodlí. Dnes vám k tomu stačí i ten nejlevnější chytrý telefon…