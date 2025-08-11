Teď si můžete koupit vzácný McLaren F1 GTR Longtail. Jezdil Le Mans, teď může na silnice

Úžasný závodní stroj s ušlechtilou historií je jedním z pouhých deseti s prodlouženou kapotáží. Na jeho opravy a úpravy padly miliony.
Ojetiny s britskou značkou vám na autorevue.cz představujeme zřídkakdy, tato ale stojí za úvahu. Jde totiž o McLaren F1 se sedadlem řidiče a volantem uprostřed, takže není třeba řešit pravostranné nebo levostranné řízení. Verze GTR vznikla díky zájmu zákazníků o vstup do šampionátu BPR Endurance v roce 1995 a další vytrvalostní podniky, tehdy bylo postaveno devět kusů a tradovalo se, že auto mohlo díky svému přítlaku jet po stropě tunelu už při 100 mílích v hodinách, tedy 161 km/h. Na Le Mans vůz dojel na prvním, třetím, čtvrtém, pátém a třináctém místě – jezdec Mark Blundell o něm tehdy řekl, že jeho dvanáctiválcový motor BMW S70/2 táhne jako lokomotiva i na šestku ve 2000 otáčkách za minutu. A to bez přeplňování.
Pro sezonu 1996 vzniklo dalších devět kusů, GTR dostala větší kapotáž, ale zároveň zhubla zhruba o necelých 40 kilogramů – významným úspěchem bylo vítězství v jednom ze závodů japonské série JGTC. Pro rok 1997 bylo nutné postavit homologační exempláře v počtu tří kusů, což se stalo. Tak vznikl McLaren F1 GT, na jehož bázi pak britská značka postavila dalších deset exemplářů GTR s kapotáží prodlouženou o 641 mm – té se začalo říkat Longtail, tedy „dlouhý ocas.“ Extra přítlačné prvky byly reakcí na vstup Porsche s jejich 911 GT1 a Mercedesu s CLK GTR AMG, přibyla sekvenční převodovka X-Trac s vtipnou hlavicí á la golfový míček. Dvanáctiválcový motor měl objem šesti litrů, hmotnost činila jen 910 kilogramů.
Exemplář, který je nyní k mání, je předposledním z desetikusové série pro rok 1997. Má číslo šasi 27R a objednala si ho stáj Parabolica Motorsport, provozovaná skotským bankéřem Davidem Morrisonem. Prvním závodem byl první vytrvalostní závod britského GT šampionátu začátkem dubna roku 1997 na okruhu Silverstone, kde si vůz řízený Garym Aylesem a Chrisem Goodwinem dojel pro vítězství.
Pro Le Mans v roce 1997 bylo auto půjčeno polotovární stáji Team Lark McLaren, původně mělo řídit trio japonských pilotů (včetně pozdějšího krále driftu Keiičiho Cučiji), jednoho z nich nakonec zastoupil britský pilot Gary Ayles – auto bohužel do cíle nedojelo po chybě jezdce Akihika Nakaji v sekci Tertre Rouge.
Vůz byl pro Le Mans v barvách stáje Lark, tedy růžové a šedivé, po akci se vrátil k žluté a černé stáje Parabolica. Jezdil šampionát FIA GT v Evropě, Japonsku i v USA, později si jej pod stájí AM Racing najal podvodník James Cox pro závody série GT1 v roce 1999. Ten byl ředitelem evropské pobočky americké společnosti McGraw Hill a skrze falešné faktury a fiktivní firmy financoval své závodní aktivity, než se na to přišlo, vůz 27R odjel pět závodů. Poté tento závodní McLaren získal Paul Osborn, který si jej nechal téměř deset let. V roce 2011 došlo k důkladné renovaci u britských specialistů Lazante, která dle přepočtu dobových kurzů stála zhruba 3,1 milionu tehdejších korun.
V roce 2017 pak bylo auto upraveno k provozu silnicích, opět u Lazante, za dalších šest milionů korun. Dostalo například ruční brzdu a upravené řízení pro snazší ovladatelnost, dále pak menší kola, tišší výfuky, podvozek s větší světlostí a také sedadlo spolujezdce. Nyní je majetkem významného sběratele, který vlastní například i Ferraro 250 LM nebo 312 PB. Ten jej dává k dispozici u prodejců Girardo & Co s cenovým odhadem okolo 470 milionů korun.
Zdroj: Girardo & Co | Zdroj videa: McLaren