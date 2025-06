Teď si můžete koupit karoserii Ferrari na stěnu. Není to ale originál a nesedí ani velikost

Společnost Hedley, od které známe autíčka Little Car Company, se hlásí s novým přírůstkem do portofilia. Tentokrát to ale není zmenšenina nějakého veterána na elektrický pohon, ale socha, kterou si můžete vystavit na zeď třeba do haly. Je to vlastně karoserie, která jakoby patří Ferrari 250 Testa Rossa. Můžete na ni tedy maximálně tak koukat, ale cena je i tak astronomická.

Za sochu dáte 68.000 liber, což je 1.975.882 Kč. Za takové peníze koupíte třeba nové BMW M2. V Little Car Comapny tak nejspíš využili toho, že měli výrobu karoserie původní Testa Rossy posvěcenou přímo od Ferrari, když dělali elektrické autíčko s označením Testa Rossa J, takže to využili i na takovouhle věc. Ačkoliv tedy výsledek stojí dva miliony, není to originál a nesedí ani velikost.

Karoserie je totiž v 75% měřítku. Znamená to tedy, že má na délku 3,1 metru a na šířku 1,1 metru. Podle výrobce je potřeba na každou takovou karoserii 300 hodin práce a jednotlié panely se vytvářely tradiční metodou bušení do plechu. Těchto věciček vznikne celkově pouze 19. Původní Testa Rossa je závodní vůz z roku 1957, poháněl ho třílitrový dvanáctiválec o výkonu 300 koní.

