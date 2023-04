Těchto pár návyků vám pomůže proměnit stání v kolonách v efektivně strávený čas. Děláte to taky?

V práci jsme pod tlakem, doma nás čekají povinnosti a k tomu ještě kolony a objížďky. Nátlak moderního světa na člověka je enormní, ale chytří lidé si umí udržet odstup zvládnout úskalí s nadhledem. Jak to dělají?

Nepozornost je jedna z hlavních příčin nehod a konfliktů mezi řidiči na silnici. Většinou pramení z nezkušenosti, nebo určitého mentálního či fyzického diskomfortu bránícího se plně soustředit na jízdu. Ačkoliv se řada lidí snaží tyto problémy překonat, hustý provoz a dlouhé stání v kolonách jim to neulehčují. Zažíváme zdržení od začátku výkonu práce, příjezdu na schůzku a na konci dne jen počítáme promarněné minuty, kdy už jsme mohli být doma s rodinou.

Návaly úzkosti a stresu se tím stupňují a mozek silně ovlivňují stresové hormony působící zejména na čelní lalok a hipokampus. Čelní lalok je centrem soustředění, řízení emocí, ale také zde člověk stanovuje cíle a vytváří plány. Hipokampus je pro změnu jádrem paměti. Najednou je jasné, proč si ve vypjatých situacích nic moc nepamatujeme a často děláme špatná rozhodnutí, což se na silnici nevyplácí. Stres a návaly úzkosti mají vliv na celé tělo, proto lze třeba v dopravní zácpě pociťovat návaly změn teplot i zrychlený srdeční tep. Jak proti tomu bojovat?

Největším nepřítelem moderní doby je čas, proto minimalizujte potenciální narušení harmonogramu. Přivstat si půl nebo hodinu před původním plánem vám pomůže zastihnout ještě mírný začátek špičky a navodit pohodu časové rezervy. Ideálně vyrazte s heslem „Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší.“. Měli byste vědět přesně kudy pojedete a mít připravenou i náhradní cestu. Odeslání si trasy do auta, nebo její uložení do telefonu je dnes hračkou.

Stejně jako se snažíte kvalitně připravit tělo, ať už kvalitním spánkem, oblíbenou snídaní, nebo krátkým protažením, stejně důkladně byste měli přistupovat i ke svému dopravnímu prostředku. Do denní výzvy byste měli vyjíždět s dostatkem paliva/energie a bez hrozby poruchy, o níž potenciálně víte, ale „ještě to chvíli vydrží“. Pravděpodobně se projeví v době, kdy to budete nejméně potřebovat.

Nezapomeňte dobrou náladu podpořit oblíbeným hudebním mixem či podcastem, na který se budete více soustředit a případné stání v koloně budete vnímat jen sekundárně. Řada automobilů je schopna podpořit příjemnou atmosféru různě barevným náladovým osvětlením nebo parfémem.

Palubní multimediální zařízení také fungují jako mobilní kanceláře, takže kolona je vhodné místo pro vyřízení důležitých hovorů či sestavování seznamu úkolů nebo nákupu. Zkrátka, nenechte se vytrhnout z produktivního naladění a když se kolem vás mihne nějaký agresivně neohleduplný řidič, raději mu ustupte a nijak nepodněcujte konfliktní situaci.

Při dlouhém stání má tělo tendenci k lokálnímu strnutí, proto vás po příjezdu může z dopravní zácpy více bolet krk, ramena nebo záda. Nejlepší prevencí je tzv. nácvik progresivní svalové relaxace spojené s hlubokým nádechem nosem, zadržením dechu na 8 až10 sekund a pozvolným výdechem. Zajistěte, aby bránice měla dostatek místa pro pohyb pro maximální okysličení plic.

Už samotné dechové cvičení dokáže člověka příjemně uvolnit. Ještě účinnější je dýchání do břicha, na něž si položíte ruku, abyste pohyby lépe cítili. Alternativou je při hlubokém dýchání zatnutí jedné z výše zmíněných svalových oblastí, které při výdechu opět uvolníte. Postupně takto můžete projít celé tělo od ramen až po nohy. Někdy pomůže i mírná změna polohy sedačky, ale nezapomínejte přitom na bezpečnost.