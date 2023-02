Technicky vzato přívěs, jinak ale skoro plnohodnotná chata. Netradiční karavan překvapí prostorem, ale zarazí cenou

Hledáte chatku do rekreační oblasti, mobilní zázemí, nebo první bydlení? Tenhle domek na kolech může být vším.

Dovolenkoví cestovatelé mají dnes na výběr z nepřeberného množství karavanů a obytných automobilů, ale co když plánujete někde zůstat déle nebo preferujete minimalistické bydlení? Právě této skupině zákazníků nabízí netradiční obytné přívěsy společnost Modern Tiny Living (MTL). Technicky vzato je to karavan, ale také plnohodnotná chata, použitelná pro pronájem v rekreačních střediscích.

Společnost Modern Tiny Living má s podobnými projekty dlouhodobé zkušenosti v rámci na míru stavěných mobilních buněk. Novinka nesoucí jméno Mohican měří 6 metrů na délku a široká je 2.5 metru. Základní konstrukce vychází z modelu Kinnakeet, který je na trhu už čtvrtým rokem. Atraktivitu a útulnost na první pohled vyvolávají vnější stěny v dekoru tmavého dřeva a zelené detaily.

Bílými dveřmi vejdete rovnou do obývacího pokoje s rozkládací pohovkou. Ta obsahuje trojici šuplíků a může se proměnit na lůžko pro jednoho hosta. Nalevo od pohovky najdeme prostorný stolek a napravo sestavu poliček, třeba na boty a časopisy. Další věci lze uložit do polic pod schody vedoucími do podkrovní ložnice. V ní se sice nepostavíte, ale zato naleznete pohodlí v královské posteli.

Z obýváku pokračujete do přední části. Po pravé straně míjíte šatnu s věšákem a další police. To už se nacházíme u „snídaňového baru“ s výklenkem pro dvě židle. Nový den začnete výhledem z dvojice velkých oken. Kuchyň je vybavena dřezem. Vařič zde nenajdete, ale na bytelné pracovní desce je pro něj případně místo. Naproti lince je vstup do sprchového koutu a na splachovací záchod. Koupelnové umyvadlo byste tu hledali marně, ale stále máte možnost se upravit před zrcadlem.

Díky velkým oknům interiér působí vzdušně a propouští dovnitř velké množství přirozeného světla. Zákazníci mají na výběr široké možnosti personalizace v podobě palety dekorů, barevných odstínů i vnitřního uspořádání. Mohykán začíná v přepočtu na 1.762.000 korunách. Vymyslete k tomu dostatečné zateplení a máte zajímavé řešení samostatného bydlení pro mladé páry nebo studenty.