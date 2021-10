Technici Caterhamu se hecli. Ikonickou sedmu postavili za šest hodin na rozhledně

Caterham 7, který je moderním následovníkem ikonického Lotusu Seven, je mezi vyznavači okruhového a okreskového řádění legendou. Hmotnost okolo půl tuny, adekvátní výkon – plus jednoduchost. Právě tu se rozhodl demonstrovat tým techniků, který postavil kompletně celé auto v rekordním čase do šesti hodin. Podařilo se, smyslem akce bylo také oslavit příchod nejlehčího modelu v historii značky.

Caterham představuje svůj nejlehčí vůz. Nový Seven 170 může mít jenom 440 kg

Stavba probíhala na rozhledně British Airways i360 v britském Brightonu – ta má celkovou výšku 162 metrů a kabina se nachází ve 138 metrech. Caterham uvádí, že rozhledna váží 1200 tun, což je ekvivalent 2727 Caterhamů Seven 170 nebo zhruba dvou set slonů.

Britský Caterham teď patří do japonských rukou. Nový vlastník se chce držet tradice

Tento nový model váží jen 440 kilogramů a poháněn je přeplňovaným tříválcem Suzuki s 63 kW a 116 Nm. K mání je v silniční verzi 170S nebo okruhové 170R, které si můžete nechat postavit v továrně, nebo sestavit sami – i když v domácích podmínkách to za šest hodin asi nepůjde.