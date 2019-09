Taycanu Turbo se vysmál i Elon Musk. Co začalo na Twitteru, skončí na Nürburgringu

Nápis Turbo u auta představuje přeplňovaný motor, který se u Porsche objevuje třeba u modelu 911. V takových 80. letech mělo ale snad všechno nápis „Turbo“, třeba vysavač, konvice nebo domácí kotle. Ve světě výpočetní techniky se názvem Turbo označovaly rychlejší mikroprocesory. Turbo je prostě něco, co je rychlejší.

Tak proč by Porsche nemohlo mít nápis Turbo a Turbo S na zádi svého nového vozu, které sice nemá spalovací motor s turbodmychadlem, ale zase má overboost, který ve výsledku přináší stejný efekt?

Ať už tím Porsche myslelo cokoliv, do hlavy to nejde ani Elonu Muskovi, předsedovi představenstva automobilky Tesla, který na svém Twitteru napsal: „Eeh, Porsche, tohle slovo „Turbo“ neznamená to, co si myslíš.“ Díky tomuto kroku nyní vznikají úsměvné poznámky, které se objevují napříč internetem.

Ať už se vám označení Turbo líbí, nebo ne, faktem je, že nové Porsche Taycan se často objevuje jako konkurent pro Teslu Model S. Celá věc však pokračuje - Porsche se se svým elektromobilem vydalo na okruh Nürburgring, kde zajelo slušný čas 7:42. Elon Musk přidal ještě jeden Tweet, jen pár hodin po tom původním, že Tesla Model S se chystá na to samé místo již příští týden. Všem je asi jasné, z jakého důvodu tam bude.