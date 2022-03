Tatra vyrobila i hotelový vůz pro Audi. Světový unikát s motorem 2.8 V6 teď může být váš

Zkažený byznys se švýcarskou firmou Diamoil se propsal i do výroby osobních automobilů Tatra. Tohle byla jedna z cest, jak se sebrat.

Továrna v Příboře se stala součástí národního podniku Tatra Kopřivnice na začátku roku 1951 a zpočátku se zde vyráběly motorové a podvozkové díly pro model T 603, motory pro nákladní automobil T 114 a drezíny. Během patnácti let se však továrna transformovala pouze na výrobu osobních automobilů, aby se v Kopřivnici uvolnily výrobní kapacity na nákladní automobily.

Přesuňme se do roku 1992, kdy také výroba osobních automobilů v Příboře utrpěla odstoupením švýcarské firmy Diamoil od smlouvy na více než dva tisíce speciálních vojenských tahačů od kopřivnického závodu. Příborská Tatra se snažila sebrat nejen vývojem lepších technologií pro model T 613-4, ale také spoluprací s jinými automobilkami.

Jedním z náhradních výrobních programů tak byla úzká spolupráce s automobilkou Audi, která si u Tatry nechala postavit prodlouženou verzi modelu 100 v provedení Long. Cílem bylo vytvořit šestidveřové hotelové vozidlo. Audi dodalo do příborské Tatry jeden model 100 s pohonem všech kol a motorem 2.8 V6 a jeden pár dveří navíc.

Tatra do puntíku splnila zadání a dodala Audi nově nalakovaný a nastrojený vůz. Bohužel marketingový průzkum ukázal, že o vůz by nebyl zas tak velký zájem a všechno to tak skončilo u jednoho, byť skvělého prototypu. No a pokud chcete, může být tento kus česko-německé automobilové historie váš.

Unikátní hotelový vůz se objevil na prodej v Praze. Bohužel nemá technický průkaz, ale užil si na silnicích už přes 26 tisíc kilometrů. Auto bylo u svého nynějšího majitele celou dobu uskladněno v teplé garáži. U inzerátu visí cenovka 555.555 Kč.

Galerie doplněná o standardní Audi 100.