Tatra se vrací na Slovensko. Miliony eur vloží do výroby pro ozbrojené složky

Kopřivnická Tatra Trucks se po letech vrací s výrobou na Slovensko. Dnešní výrobce nákladních vozů zřizuje ve spojení s holdingem Czechoslovak Group (CSG) svou dceřinou společnost Tatra Defence Slovakia v Trenčíne, kde bude v pronajatých prostorách patřících Ministerstvu obrany Slovenské republiky vyrábět podvozky, kabiny a některé typy nástaveb.

Prostory, ve kterých historicky dlouhodobě sídlil státní vojensko-opravárenský závod, tak čeká další rozvoj. Tatra Defence Slovakia tam plánuje v blízké budoucnosti investovat miliony eur a nastartovat výrobu nákladních Tater určených pro ozbrojené složky. Jde o další krok v rámci spolupráce s holdingem Czechoslovak Group, která se se slovenským podnikem podělí o cenné know-how.

„Tatra jednoznačně patří na Slovensko, vždyť právě v regionu Pováží se dlouhá léta tato nákladní vozidla vyráběla. Jsme proto rádi, že se nám podařilo vrátit tuto legendu do Trenčína,“ uvedl Michal Baláž ze společnosti Tatra Defence Slovakia. „V horizontu pěti let plánujeme proinvestovat 3 miliony eur. Slovensku, a zejména Trenčínu a jeho okolí to přinese nejen množství nových pracovních míst, ale taky posílení pozice silného a prosperujícího regionu v oblasti strojírenské výroby,“ dodal.

Tatra Defence Slovakia plánuje kromě výroby vybudovat i širokou partnerskou síť slovenských firem vyrábějících specializované nástavby na vyráběná vozidla nebo navázat spolupráci s Fakultou speciální techniky Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka v oblasti duálního vzdělávání studentů.

„Naším cílem je maximalizovat výrobu pro silové složky SR tak, abychom byli pro slovenskou armádu a ministerstvo obrany nejlepší volbou – ať už technikou, podílem výroby na území SR, ale i nabídkou služeb," uvedl Baláž.