Tatra Phoenix slaví 10. výročí. Má tisíce zákazníků, vývoj nové generace už začal

Klíčový model civilní výroby kopřivnické Tatry nyní slaví 10 let od svého uvedení. Těžká nákladní vozidla nové řady Phoenix začala z výrobní linky sjíždět na podzim roku 2011. Nyní se Tatra ohlíží na dosavadní život této oblíbené řady, která vznikla v množství nejrůznějších specifikací dle svého využití (viz galerie).

Do dnešní doby Tatra dodala svým zákazníkům přes 3650 modelů Phoenix v nejrůznějších provedeních určených jak pro smíšený, tak pro terénní provoz. Vozy nacházejí uplatnění v průmyslových segmentech stavebnictví, těžařství, lesnictví, zemědělství, v komunálních službách, jako hasičské a záchranářské speciály, jako nosné platformy pro vojenskou techniku či speciální vozidla atd.

Nedlouho po uvedení získala Tatra Phoenix v celoevropské anketě International Truck of the Year titul The Best AWD Truck 2012, tedy „Nejlepší plněpohonné vozidlo roku 2012“. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl výrobek některé ze středoevropských a východoevropských automobilek nominován do této ankety a získal takto prestižní titul.

Tatra dodává, že sériová výroba modelu Phoenix tak doslova otevřela zcela novou kapitolu historie automobilky a díky ní se společnost začala výrazněji prosazovat na konkurenčně velmi náročných trzích západní Evropy.

V souvislosti se zavedením prozatím nepřísnějších legislativních opatření a emisních limitů Euro VI připravili v Kopřivnici v roce 2015 provedení Phoenix Euro 6. V roce 2017 automobilka oslavila 120. výročí vzniku svého prvního automobilu se spalovacím motorem a jako připomínku tohoto milníku vyrobila limitovanou sérii vozů Tatra Phoenix Präsident. Ve stejné době se Tatře podařilo dosáhnout mety 1000 vyrobených vozů celé modelové řady. Nepřetržitý vývoj pokračoval inovovanou řadou Phoenix 2018 například s úspornějšími a výkonnějšími motory Paccar.

V současné době začala Tatra pracovat na nové generaci řady Phoenix. Zkoušky prototypů by měly přijít v roce 2023 a o rok později by se měla rozjet sériová výroba. Phoenix tak zůstane i nadále jedním z hlavních modelů portfolia kopřivnické automobilky.