Tatra 813 8x8 může mít vlastní Lego. Už to ale nevyšlo i zajímavějším kouskům

Automobiloví nadšenci si ze stavebnic Lego vždy něco vyberou. Nabídka automobilů pokrývá žhavé novinky ze současnosti, legendy minulosti i čtyřkolové filmové hvězdy. Aktuálně se ale můžete podílet na podpoře stavebnice legendárního československého náklaďáku Tatra 813 8x8.

Tato stavba se objevila na stránkách Lego Ideas, kde své výtvory prezentují různí tvůrci. Pokud dostanou od komunity dostatečnou podporu, výtvor putuje do výroby. Od nápadu po realizaci ale může uběhnout klidně i několik let. Lego si totiž pro své nezávislé tvůrce připravilo několik úkolů, které je třeba pokořit.

Za sto podporovatelů bude váš projekt aktivní na dvanáct měsíců, za tisíc podporovatelů se délka prodlouží o dalších šest. Stejné období navíc získáte i po překročení hranice pěti tisíc podporovatelů a vše pak směřuje do velkého finále, kdy váš projekt pokoří hranici deseti tisíc podporovatelů. To se potom prozkoumá experty a jde se s ním do výroby.

Tvůrce tatry dosáhl stovky podporovatelů již v loňském roce. Na svém modelu tedy udělal několik drobných vylepšení a podělil se o ně. Tatra je v měřítku 1:40, má otevíratelnou kabinu a možnost zvednout korbu. V době psaní článku podporovalo projekt necelých 150 lidí. Pokud chcete tatrovku i u sebe doma, stačí kliknout na „Support“ a doufat, že to udělají i další.

Podpora je důležitá, není to totiž první tatra na stránkách Lego Ideas. Již v minulosti se tu objevil hasičský vůz 6x6, a dokonce i nádherný kousek modelu 815 v měřítku 1:20 na dálkové ovládání. S oběma to nedopadlo dobře. Nejvíc zamrzí červená 815, která skončila jen s 394 podporovateli.

