Neděle 13. srpna 1995, Velká cena Maďarska, okruh Hungaroring a přímý přenos závodu zaznamenává vskutku bizarní moment, který pro mnohé fanoušky Formule 1 z celého světa zviditelní jindy přehlíženou verzi záchranářské Tatry 613. Nutno ale říct, že se svým působením v šampionátu se tehdy Tatra rozloučila opravdu slušnou ránou.

Ale postupně. Přestože byste při pomyšlení na Tatru 613 vzpomněli spíše na klasické limuzíny papalášů, velkou služební kariéru si model s osmiválcem střihl také u záchranářských složek. Přestavby k tomuto využití prováděla v průběhu 80. a 90. let externí společnost AMK Narex, která kromě sanitních vozů vytvářela i verze pro požární sbory nebo asistenční služby.

Takto upravené 613 byly schváleny samotnou Tatrou a obdržely nové označení 623. Záchranářské tatrovky se přitom vydávaly i do zahraničí a pomocnou rukou byly i v případě Velké ceny Maďarska, na které pravidelně působily již od roku 1986.

Technika i výbava zásahových vozů se postupně vyvíjela, tudíž na inkriminované Velké ceně v roce 1995 už sloužila jedna z posledních verzí 623-R, jež měla odlehčenou karoserii a větší, výkonnější čtyřlitrový vzduchem chlazený V8 produkující kolem 300 koní (221 kW). Maximálně dosahovala rychlosti přes 250 km/h.

K bizarní nehodě při závodě v roce 1995 nicméně takové rychlosti nebylo třeba. Dodnes je možné Tatru připsat k jedinému (zdokumentovanému) případu, kdy záchranářský vůz či safety car v závodě srazil pilota Formule 1. A japonský pilot Taki Inoue se zase může označit za jediného smolaře, kterému se něco podobného přihodilo.

Ostatně Inoue bude touto chvílí znám možná i více, než svou nechvalně špatnou kariérou v šampionátu F1. Z jeho monopostu týmu Footwork-Hart se začalo během závodu kouřit a Inoue nakonec zastavil u okraje tratě, po chvíli vystupujíc z vozu, zatímco již traťoví maršálové začali kouřící vůz preventivně hasit.

Následně dochází na moment zmatku, kdy Inoue pobízí jednoho z maršálů, aby pokračoval v hašení motorového prostoru. Ztraceno v překladu, japonský pilot se rychle rozhoduje sám popadnout hasicí přístroj u svodidel a drahou techniku malého týmu alespoň částečně zachránit. V tu chvíli už však dojíždí na místo i záchranářská Tatra 623-R, která kříží cestu Japonci spěchajícímu zpátky uhasit svůj monopost.

Inoue je z boku sražen na kapotu Tatry, jeden z maršálů se střetu těsně vyhýbá a pohotoví fotografové jsou na místě a bdělí, aby tento bizarní moment v historii F1 zachytili. Přestože by se mohla reakce Inoueho, který následně v bolestech upadá na zem, zdát přehnaná, nakonec se ukáže, že mu Tatra zlomila nohu. Britský komentátor Jonathan Palmer u opakovaného záběru jen stihne vyhrknout: „Dobrý bože, no to je naprosto otřesné!“

I když se Tatra 623-R zrovna v tomto závodě neukázala jako ten nejlepší zachránce, na ukončení její kariéry ve službách šampionátu F1 to nemělo větší vliv. Během následující sezóny totiž FIA zavedla standardizovanou flotilu záchranářských vozů a safety carů nasazených při každém závodu. Už tehdy byly zvoleny vozy značky Mercedes-Benz, v roce 1996 bylo safety carem C36 AMG.

Mimo Formuli 1 pak ještě Tatry 623 působily v mnoha oborech další řadu let, s přestavbami ovšem Narex skončil v roce 1998. Slušný počet exemplářů přitom existuje dodnes a jeden zachovalý kousek je samozřejmě vystaven také v muzeu Tatry v Kopřivnici.