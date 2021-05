Vidět Tatru 613 Prezident na denním světle, to se člověku příliš často nepoštěstí. Pravda, tento unikátní exemplář, který je jen jeden jediný na světě, se občas podívá mimo Kopřivnici a někdy vyjede na nějakou tu akci, drtivou většinu svého času ale tráví v tatrováckém muzeu. Postává tam už od roku 1994. Původně se měl toho roku ukázat veřejnosti na pražském autosalonu, jenže osud mu nepřál. Jedno rozhodnutí vedení Tatry způsobilo, že se ze zcela nového projektu chystaného na premiéru stal muzeální kousek.

Novodobý prezident se fakticky začal připravovat hned po revoluci v rámci takzvaného projektu New Face. Důvodem byla kromě jiného skutečnost, že si národ „šestsettřináctku” spojoval s komunistickými pohlaváry a nová politická reprezentace proto raději chtěla jezdit v něčem západním. Jenže nástupce v podobě modelu 625 byl kvůli nedostatku peněz uvržen do propadliště dějin dříve, než se vůbec dočkal realizace, a tatrováci si museli (jako už poněkolikáté) vystačit s tím málem, které měli k dispozici. Výsledkem byla snaha udělat výrazný facelift.

Změnu designu dostal na starosti Václav Král. Jeho vize vznikla už začátkem roku 1990. Boční profi l vozu logicky musel zůstat shodný se základními tvary T 613, přepracována byla příď a záď. Král navrhnul T 613 tak, aby odkazovala na minulosti. Proto se vpředu objevil prvek připomínající takzvané „žehličky“. Zadní partie obdržela nové blatníky a zadek jako takový byl výrazně zvýšen.

Volvo, Opel, Ecorra

Prezident se nakonec dočkal svého vzniku až po čtyřletém čekání, kdy se Tatra k projektu Václava Krále ve snaze udržet model 613 při životě vrátila. Realizaci dostala na starost společnost Ecorra, kde vznikla přepracovaná karoserie. Tento krok si vyžádal samotný Václav Král. Výroba byla samozřejmě ruční, přičemž nové zadní blatníky nejsou ničím jiným než originálními předními použitými vzadu na opačných stranách vozu. Kompletace proběhla v příborské Tatře.

Jako základ posloužila Tatra 613 Long. Novou tvář kromě žehličky a zcela jiné kapoty dotvářejí světla původem z Volva 850. Jiné jsou i kliky, jejich dárcem je tentokrát Opel Omega. Dominanta zadní části v podobě koncových svítilen spojených do jednoho pásu vznikla u společnosti Autopal. Sportovní dojem podtrhly prahové nástavce, vzadu hranaté koncovky výfuku, šestnáctipalcová litá kola a výrazná vínová barva karoserie.

A teď ta nepříjemná otázka: Jak moc je výsledek povedený? Existují názory, podle kterých byl původní design studia Vignale hezčí a úprava Václava Krále necitlivá. Ani my se od toho příliš neodkláníme. Z některých úhlů vypadá vůz zvláštně. Zejména přední světlomety z volva do celku úplně nezapadají. Jak už jsme ale řekli, možnosti byly zkrátka omezené.

Televize se nedochovala

Spousty změn doznala také kabina. Do ní se nastěhovala šedá kůže, kterou je potažena i přepracovaná palubní deska. Vínové koberečky ladí s vnější karoserií a dojem luxusu dotváří nový čtyřramenný dřevěný volant, dřevěná hlavice řadicí páky a pár dřevěných dekorů. Výbava samozřejmě nemohla být chudá. Nechybí elektrické ovládání oken, elektrické střešní okno, nebo dokonce televizor. Ten byl umístěn v nově zpracované konzole mezi předními sedačkami. Dnes už po něm zůstal jen prázdný otvor. Nové ovladače ventilace jsou jen na ozdobu. Kvůli nedostatku času při přípravě vůz topení nedostal.

Po technické stránce zůstalo vše při starém. Standardní vzduchem chlazený osmiválec je pouze vybaven systémem elektronického vícebodového vstřikování paliva, ale ten měly také běžné verze „šestsettřináctky”. Stejně jako pětistupňovou manuální převodovku. Také proto je výsledný dojem z jízdy hodně podobný tomu, co předvádí 613-4 Long. Tedy pokud můžeme soudit z pozice spolujezdce, za volant jsme se tentokrát nedostali. Prezident může údajně řídit pouze řádně proškolená osoba. Nevadí, stejně bychom ho nemohli poctivě provětrat. Poskakující volant a drobné potíže při startování naznačují, že auto dlouho stálo a že bude vyžadovat před příští cestou jistou péči.

Tatru 613 Prezident si v říjnu roku 1994 osobně vyzkoušel i samotný Václav Havel. Stalo se tak na neohlášené návštěvě. Havel údajně vůz řídil a automobil se mu velice líbil, jenže to bylo zhruba vše. Sedmičkové BMW za model Prezident nevyměnil a v podstatě podruhé oživená vize na změnu tváře „šestsettřináctky” opět zmizela v propadlišti dějin. Tentokrát už definitivně, přestože některá řešení byla později využita ještě pro několik následujících exemplářů modelů 613-5 a 700.

Fanoušci Tatry, a nakonec i nezaujatí příznivci českého a československého průmyslu mají dnes podvědomě tendenci prototyp Prezident obdivovat. Je to zajímavý vůz s velmi nevšedním příběhem, a navíc jde o světový unikát. Faktem ale zůstává, že v 90. letech šanci na úspěch neměl. Vždyť od představení prvního prototypu T 613 už tehdy uplynulo přes dvacet let, a to je mezi automobily celá věčnost. O těch luxusních to platí také, i když třeba Rolls-Royce Phantom VII vydržel 14 let...

Měla se jmenovat Fojt

V dobách, kdy se Tatra 613 Prezident chystala na svou premiéru, se uvažovalo také o označení Fojt. Jan Tuček v knize „Tatra 613, historie, vývoj, technika, sport“ uvádí jako důvod vstřícné gesto vůči Tatře. V Kopřivnici totiž existuje Fojtství, což je místo, kde Ignác Šustala začínal s výrobou kočárů. Protože se původní návrhy přepracované T 613 datují do roku 1990, možná šlo také o odkaz na rok 1850, kdy Šustala postavil vůbec první kočár. Tatra tehdy slavila 140 let od tohoto momentu. Použito ovšem nakonec bylo označení Prezident, které bylo pro širokou veřejnost více vypovídající.

Tatra 613 Prezident: Základní technické údaje Motor Vzduchem chlazený zážehový V8 Zdvihový objem [cm3] 3495 Vrtání x zdvih [mm] 85 x 77 Kompresní poměr 9,3:1 Největší výkon [kW/min-1] 148/5750 Převodovka Pětistupňová mechanická Pohon zadní Brzdy vpředu a vzadu kapalinové dvouokruhové s posilovačem Pneumatiky 225/50 ZR 16 Délka x šírka x výška [mm] 5130 x 1800 x 1440 Rozvor [mm] 3130 Rozchod kol vpředu a vzadu [mm] 1200 Pohotovostní hmotnost [kg] 1840 Maximální rychlost [km/h] 230 Spotřeba [l/100 km] 13,6 Výroba Kopřivnice, Česká republika Cena [Kč] Nestanovena, prototyp

Článek vyšel v časopisu Auto Tip 09/21. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.