Tato šílenost byla kdysi Nissan Skyline R32. Úpravce Liberty Walk s ní vzpomíná na staré japonské závody

Od tunerů Liberty Walk jsme již viděli mnohé – extrémně rozšířené nové sporťáky, divoké úpravy vzácných veteránů typu Ferrari F40 nebo Lamborghini Countach… I když jejich výrobky budí značné pozdvižení, již dlouhou dobu úspěšně fungují a dodávají bodykity zákazníkům, kteří chtějí vystoupit z davu. U jejich poslední novinky to platí na sto procent. Sada se jmenuje Kaido Works a skládá se z jedenácti dílů. Všimněte si do extrému vytaženého předního lízátka, protažené kapoty, masivních lemů předních blatníků nebo širokých bočních prahů.

Divočina je to i zezadu – je zde hranatá kapotáž s nádechy pro zadní kola, masivní difuzor, taktéž obří odtoková hrana a samozřejmě nesmí chybět ani vysoké přítlačné křídlo. Pod vším tím se skrývá technický základ Nissanu Skyline generace R32. Inspirací pro návrh této sady byla japonská závodní série Super Silouhette, která se jezdila v letech 1979 až 1984 podle pravidel, inspirovaných evropskou Skupinou 5. Z nasazených vozů musela být zachována základní silueta, čili linie kapoty, střechy, dveří – se zbytkem jste si mohli dělat téměř co jste chtěli, takže vznikala hranatá okřídlená monstra s výkony k 450 kW.

A to bylo na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let opravdu hodně. V sérii samozřejmě soutěžil i Nissan, a to s modely Violet, Bluebird, Silvia a Skyline, akorát šlo o šestou generaci R30 – verze R32, kterou využili Liberty Walk, se objevila až v roce 1989. Kompletní bodykit Kaido Works stojí v přepočtu 720 tisíc korun.