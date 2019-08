Tato reklama na Volkswagen Golf rozzuřila Brity. Hlavně ty něžného pohlaví

Jestli je Volkswagen vedle masové výroby aut v něčem dobrý, je to tvorba reklamních spotů. Některé jsou vtipné, některé agresivní a některé spíše na vážnou notu. Ať už tak, nebo tak, vždy platí, že to stojí za to.

Jedna z posledních reklam, kde hrál hlavní roli elektrický Golf, se však ve Velké Británii setkala s nepochopením a musela se přestat vysílat. Televize BBC to okomentovala jako „podporování genderových stereotypů“. O co tedy v reklamě jde? Zprvu vidíte muže, kteří dělají samé úžasné věci. Jeden spí ve stanu na skále, další pracuje na vesmírné stanici a jeden s tělesným postižením podává ohromující výkon při skoku do dálky.

A jak to celé končí? Záběrem na maminku s kočárkem, okolo které projede elektrický Golf. Podle britského institutu pro standard reklamy jde o podporu stereotypu, že zatímco muži jsou spíše dobrodruzi, ženy zastávají roli opatrovnic. Volkswagen se samozřejmě hájí, že nic takového reklama vzkazovat nemá.

Zakazování reklam však není nic neobvyklého. Kolikrát stačí málo, aby se krátký spot na televizní obrazovky vůbec nepodíval. Tuto konkrétní reklamu si můžete pustit níže v článku a třeba nám dejte vědět do komentářů, co si o ní myslíte vy.