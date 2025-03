Tato novinka konečně udělá z Tesly Cybertruck pořádný pick-up. Má luxusní kuchyň i kino

Tesla Cybertruck je hlavně lifestylovou záležitostí pro ty, kteří chtějí budit pozornost. Teď se mu předpovídá cenový propad, a tak se možná dostane i do rukou těch, kteří o něm předtím neuvažovali.

Pro mnohé má Tesla Cybertruck rozpolcenou osobnost. Užitkový pick-up to není a na straně druhé by si movitá klientela dokázala představit cestovat v mnohem pohodlnější strojích. A právě to vozu dává možnost se s pomocí různých doplňků vydat více směry.

Toho využívá společnost Space Camper nabízející nástavbu zadní korby upravující jinak nepraktickou zkosenou linii. Cap, jak se produkt nazývá, vytváří po celé délce korby krytý prostor s výškou 101 cm. Přitom váží jen 77 kg a zachovává možnost stažení původní rolety. Dodává se v leskle černém provedení, ale individuálně si můžete vybrat jakýkoliv odstín. Základní cena je v přepočtu necelých 150.000 Kč s distribucí naplánovanou na letošní červen.

Finální částka se však odvíjí od vnitřního vybavení. Ekonomičtější cestou je zvýšení pracovní variability formou příčníků na střechu a organizéru zahrnujícím různé boxy a police. Ze Cybertrucku si ale můžete udělat i obytné auto. Střecha totiž uveze 122 kg zátěže, přičemž když auto stojí, zvedne se nosnost na 295 kg. To je ideální pro univerzální outdoorový stan.

Pokud chcete zvláštní pohodlí, můžete sáhnout do katalogu společnosti Space Camper po výklopné střeše se stanem a podlahou pro umístění matrace. Na šikmou střechu s dekorem lze libovolně umisťovat osvětlení a zadní plachta slouží i jako promítací plátno.

Podlaha této nástavby lze vyklopit nahoru pro plnou využitelnost spodní části. Ta může sloužit jako denní válenda nebo kuchyň s potřebným vybavením uloženým v zadním boxu. Jednotlivé díly „druhé“ podlahy lze vyjmout a použít jako stůl či kuchyňský pult. Dobrodruhy přitom chrání rozložitelná markýza. K dispozici je i externí sprcha, projektor a další doplňky.