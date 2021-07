Tato moderní pocta Lamborghini Countach vypadá úžasně. Zaujme svými detaily

Lamborghini letos slaví 50. výročí od uvedení studie ikonického modelu Countach. K této příležitost se jistý nezávislý designér pod jmenovkou ARC design rozhodl uctít italský supersport vizí jeho moderního pojetí. Výsledek je tak povedený, že bychom si takzvaný Countach 50 dokázali představit jako znovuzrození modelu od samotné automobilky.

Rendery moderně pojatého Countache vychází právě z ranné varianty Countache z roku 1971, tedy ještě bez velkých křídel, rozšířených boků a velkých otvorů sání. Po vzoru dnešních trendů nicméně designér zakomponoval do jednoduchých linií karoserie jak aktivní zadní křídlo, tak výsuvné otvory sání na bocích (podobné těm na Murciélagu).

I když si model ponechává typické prvky Countache, třeba výraz přední masky nebo tvar zádě a svítilen, ARC design přidává vozu dnešní techniku ve formě laserových světlometů, dílů z karbonu nebo zadního středového osvětlení chytře zakomponovaného do stupňovitého prosklení nad motorem. Přepracování se dočkal i interiér, který připomíná dnešní Aventador.

Když ne samotná automobilka, přinejmenším některá z butikových značek by klidně mohla přenést Countach v této moderní podobě do reality. Stačí vzpomenout třeba na De Tomaso Pantera, které do soudobé podoby uvedla italská karosárna Ares Design.