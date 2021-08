Tato auta vypadají, že je něco rozmáčklo. Onikyan nabírá na popularitě i v Evropě

Určitě už jste je na českých silnicích viděli. Lidově se jim říká složenkáři. Vzít obyčejné, u nás většinou koncernové auto, dát mu pěkná velká kola a posadit ho na vzduchový podvozek, to je trend posledních let. Na srazech se pak auta spustí co nejníže, majitelé se posadí na rybářské židličky a klábosí. Pak se zvednou a jednou na mírumilovnou projížďku.

Levná záležitost to není. Velká a krásná kola od zavedených výrobců stojí desetitisíce a často se kvůli nim musejí rozšířit prahy. No a ten vzduchový podvozek, případně kratší pružiny, také něco stojí. A když už, tak ještě auto přelakovat nebo převléknout do folie se zářivou barvou, ať to svítí! Dlužno dodat, že když má majitel vkus, vypadá výsledek skvěle. Jak je to s jízdními vlastnostmi, si ale netroufám říct.

Oficiálně se tomuto říká stance, ale dnes se podíváme na ještě vyšší level, ke kterému se i řada lidí ze stance komunity poslední dobou přiklání. Jedná se o tuningový styl z Japonska s názvem Onikyan, kterému Američané říkají Demon Camber, tedy v překladu něco jako ďábelsky vyklenutý. Přímý překlad z Japonštiny je však Demon Can, tedy ďábelská plechovka.

Jedná se o auta s negativními odklony kol, která si původně začali stavět japonští drifteři, co stále experimentovali s vylepšováním jízdních vlastností svých aut. Nakonec samozřejmě zjistili, že negativa tohoto řešení převyšují jeho pozitiva, takže se z této úpravy stala spíše vizuální libůstka, která ale rychle získala na popularitě.

Podvozky aut samozřejmě pracují s určitými odklony kol už ze samotné podstaty, ale to, co vidíte na fotografiích, je po stránce jízdních vlastností čirý nesmysl a skutečně jde jen o parádu. U samotných odklonů to ale nekončí. Na auta se většinou aplikují návyky složenkářů, tedy velká kola a snížené či vzduchové podvozky.

Prostě ať to vypadá, jako že vám na auto někdo šlápl. V Japonsku to bude nejspíš Godzilla. Alfou a omegou jsou ale ta kola, vždyť vlastně lezou z auta ven. Zavedenými výrobci jsou třeba Rotiform, OZ, Volk, Japan Racing, Z-Performance či BBS. Samotný odklon vzniká několika způsoby. Třeba nastavitelnými kulovými čepy na ramenech nápravy.