Tato auta by u nás brzy mohla být raritou. Letos totiž mají 25 let a lační po nich Američané

Neberte to jako strašení, to my jen abyste se pak nedivili, že je těch aut na prodej nějak méně.

Nadšené veteránisty z Ameriky již nějakou dobu trápí takzvané 25-year rule. Tedy, ne že by je nějak ohrožovalo, ale minimálně je velmi omezující a znepříjemňuje jim plnění snů. Obecná definice tohoto pravidla zní, že si nemůžete do Ameriky dovézt osobní automobil, který nebyl na tomto území vyroben, nebo nedosáhl stáří 25 let. Pravidlo platí jak pro občany Spojených států, tak i pro přistěhovalce, kteří si sebou chtějí vzít své auto.

Proč tohle pravidlo vlastně existuje? Začneme hluboko v historii, auta se totiž importovala od nepaměti. Třeba oddělení Mercedes-Benz USA existuje až od roku 1965, přitom samotná automobilka stála přímo u přechodu z koňských povozů na automobily. Američtí vojáci po druhé světové válce se zase do domoviny vraceli za volanty italských sportovních vozů. Mimochodem ti co ne, pak cpali do archaických Fordů obří motory a rozjeli kulturu hot rodů.

Takovým prvním velkým zlomovým bodem bylo založení National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Tento zákon umožnil vládě stanovit a spravovat nové bezpečnostní normy pro motorová vozidla. Jednotlivé státy k tomu totiž do té doby přistupovaly po svém a byl v tom jednoduše chaos. Křivka usmrcených lidí za volantem neustále stoupala a bylo potřeba s tím něco udělat. Tak proto tohle standardizování bezpečnostních pásů, světel či značení.

Tohle byla pro importovaná auta první rána, ne všechna totiž splňovala dané standardy. Zároveň se tak ale rozjel šedý trh, který neustále rostl. Některá evropská auta, případně jejich pouze jejich verze, byly mnohdy zajímavější než v Americe. Mnohdy se i vyplatilo importovat auto, udělat na něm pár změn, ty si pak nechat individuálně zapsat a ještě to všechno bylo levnější, než jít a koupit si auto na domácím trhu. Hlavním důvodem byla ropná krize, kdy rozdíl mezi nákupy u nás a v USA dělal u stejného modelu i tisíce dolarů.

To se samozřejmě nelíbilo automobilkám, však třeba v roce 1985 bylo do Ameriky importováno přes 65.000 vozů značky Mercedes-Benz. Evropská auta byla navíc výkonnější. Když už jsme u Mercedesu, tak americký katalog automobilů uvádí, že model 190 s motorem 2.3 litru byl v Americe k mání s výkonem 84,5 kW a později 89,5 kW kvůli tehdejším emisním standardům. Evropská verze bez katalyzátoru měla 100 kW, s ním 97 kW. To už je ale vedle ceny a dalším věcem jen taková drobnost.

Mercedes-Benz byl tak jedním z iniciátorů kampaně ke zpřísnění podmínek autům z dovozu, na jejímž konci se ustanovil zákon Imported Vehicle Safety Compliance Act, platný od 5. října roku 1988. Jedním z klíčových bodů zákonů bylo, že každé dovezené auto musí splňovat standardy schválené certifikovaným registrovaným importérem, nešlo to udělat individuálně někde v texaské kůlně za hromadou kaktusů. I když i tam by klidně mohlo sídlit dealerství mercedesu, co já vím.

Každopádně to zafungovalo, import aut byl šíleně těžký a americké prodeje rostly. Bohužel z toho měli trápení sběratelé klasických aut, o deset let později se tak zákon poupravil a umožnil Američanům legálně dovézt auto starší 25 let jako veterána. U zrodu této výjimky byl třeba i Bill Gates, protože měl Porsche 959 zrovna v kontejneru na lodi kdesi v oceánu, ale než doplula do amerického přístavu, začal zákon platit. Nemohl s ním tak jezdit. Spolu s dalšími a úřady tak tuto změnu inicioval a nakonec po několika letech mohl auto přihlásit.

Američané, především ti mladí a nadšení do řízení, tak z takových aut vyloženě běsní. Však mnoho ikon automobilového průmyslu tam nemohlo či nemůže. Každým rokem se jim ale odemkne zelená karta pro další auta, která přirozeně ihned vyzobávají. Největším lákadlem jsou právě evropský a japonský trh. Letos jsou to tedy auta do roku výroby 1998. Podívejme se tedy, která to jsou. Zároveň je to takové malé upozornění, že pokud budete jedno z nich chtít, neotálejte. Američané už luxují.

Samozřejmě, že většina níže uvedených vozů byla dostupná i na americkém trhu, takže je jejich dovoz v podstatě zbytečný, ale neplatí to pro všechny verze. V tomto ohledu se bude vyzobávat především ze speciálních verzí, především japonských sportovních aut. U některých vozů je zase možné, že jejich počet z různých důvodů na americkém trhu prořídl.