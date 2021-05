Tato 82letá dáma se prohání po okruhu v Porsche 911 GT3 RS. Víme, o koho jde!

Youtuber MattyB727 se vydal na okruhový den na italské trati Monza, kde si příznivci rychlé jízdy mohou bezstarostně zajezdit se svými plechovými miláčky. Podařilo se mu zde zastihnout velmi netradičního jezdce. Byla jím starší dáma, která sedadla Porsche 911 GT3 RS předchozí generace.

Koho to přesně na videu vidíme? V popisku videa se žádné jméno nenachází a stylová dáma s dlouhými šedými vlasy, luxusními hodinkami, profi výbavou a jedovatě zeleným Porsche se závodními polepy, se tak zdála tajemstvím. V komentářích pod videem však někdo zmínil jméno Sonja M. Heiniger-Gilardi.

Podařilo se nám ji vypátrat ve Švýcarsku, dostala celou jednu stránku v tištěném vydání lokálního Porsche klubu. Zde jako členka prozradila, že má ráda technologie, miluje rychlost a vůni benzinu a spálených gum. Tak tomu rozumíme. Temperamentní Švýcarka vlastní společnost poskytující internetové služby.

Očividně si tak přišla na velké jmění, vedle Porsche 911 GT3 RS má totiž ještě doma čtyři Lamborghini. Dříve dokonce aktivně závodila, v Porsche 997 Turbo vyhrála v roce 2019 Driver´s Challenge. Jako mladá závodila v motokárách, pak se přes etapu v BMW M3 E36 zamilovala do Porsche.

Její první Porsche bylo 911 993 Turbo a v průběhu let jich vlastnila ještě několik. Na závodní trati byla občas k vidění i v Lamborghini. No a abychom nezapomněli, tak této dámě je aktuálně 82 let.