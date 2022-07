Tálibán vykopal Toyotu Corolla po svém prvním vůdci. Zakopal ji při útěku před USA, nyní bude umístěna v muzeu

Muhammad Umar tímto vozem prchal z Kandaháru do Zábulu. Vykopání nařídil jeho syn Mullah Muhammad Yaqoub.

Muhammad Umar byl ve funkci vůdce Tálibánu již od převzetí moci v Afghánistánu v roce 1996. Bylo to v době, kdy Tálibán ovládal takřka celé území Afghánistánu. Umar se postupem času stal nejhledanějším teroristou na světě vzhledem k napojení na militantní teroristickou organizaci Al-Káida. Situaci samozřejmě ještě vyeskalovaly události v Americe v roce 2001.

Co to má společného s automobily? Po teroristických útocích 11. září 2001 vtrhla armáda Spojených států na území Afghánistánu a Umar se vydal na útěk v Toyotě Corolla s karoserií kombi. Po příjezdu do provincie Zábul z Kandaháru se rozhodl zamést stopy a vůz zakopal. Nyní, po 21 letech, Tálibánci vůz vykopali.

Sami od sebe do toho samozřejmě nešli, vykopání nařídil současný ministr obrany Mullah Muhammad Yaqoub, Umarův nejstarší syn. Podle místních byla bílá Toyota až na ulomené zrcátko v pořádku. Zakonzervování vozu pomohlo i to, že jej Omar nechal před pohřbením zabalit do fólie. Nyní by měl být vůz umístěn do Národního muzea Afghánistánu, kde je již několik aut bývalých králů Afghánistánu.