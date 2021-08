Taky DS bude čistě elektrickou značkou. Spalovací motory zahodí už v roce 2024

Plány přechodu jednotlivých automobilek výhradně na elektromobilitu slýcháme v poslední době stále častěji. I pod skupinou Stellantis se tak objevují značky, které oznamují plně elektrickou budoucnost – do roku 2027 chce v Evropě prodávat již pouze elektromobily Alfa Romeo, o rok později Opel a do roku 2030 chystá totéž i Fiat. O dost dříve se však přidá i DS Automobiles.

Prémiová francouzská značka chce již od roku 2024 nabízet všechny nové modely výhradně s elektrickým pohonem. K tomuto kroku ostatně DS směřuje již od roku 2019, kdy kompletně elektrifikovalo své portfolio plug-in hybridními či plně elektrickými variantami svých modelů.

DS dodává, že se tímto rozhodnutím proaktivně připravuje na rozsáhlé změny v automobilovém průmyslu. Evropská komise chce prakticky vyloučit prodej spalovacích vozů do roku 2035, zatímco nadcházející norma Euro 7 bude do té doby na starém kontinentu dalším hřebíkem do rakve vozů s čistě spalovacími motory.

S elektrickým pohonem přijede v roce 2024 také letos představená nová generace DS 4. Následně uvede DS prvního zástupce čistě elektrického programu skupiny Stellantis na platformě STLA Medium (tento základ využije i Alfa Romeo). Novinka s baterií o kapacitě až 104 kWh má nabídnout dojezd 700 km.