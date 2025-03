Takto vznikala aerodynamika Bugatti Tourbillon: Od polovičního modelu po reálný prototyp

Po premiéře Bugatti Tourbillon se francouzská značka již několikrát podělila o krátké dokumenty nahlížející do tvorby nejnovějšího hypersportu. Tentokrát se vrací do roku 2023, aby nám ukázala zákulisí vývoje aerodynamiky vozu, a to od prvních testů zmenšeného modelu ve větrném tunelu, až po testování experimentálního prototypu v reálné velikosti o více jak rok později.

Krátký, ale přesto fascinující pohled do vývojových procesů vrcholné scény automobilového průmyslu podtrhuje fakt, že Bugatti si dalo samozřejmě za cíl posunout schopnosti nového modelu zase o krok dále. „Již předchůdce Chiron byl vozem s nízkým odporem, ale s Tourbillonem musíme být ještě lepší,“ zdůraznil šéfinženýr modelové řady Paul Burnham.

Reálným aerodynamickým testům ještě samozřejmě předcházely měsíce výpočetních CFD simulací (Computational Fluid Dynamics). Testovací model v polovičním měřítku až poté začal odrážet tvar toho, z čeho se později vyvinul sériový Tourbillon. Model mimochodem sestává z 250 komponentů vytištěných na 3D tiskárně a pro nejrůznější měření je vybaven více než stovkou tlakových bodů v panelech karoserie.

Testování prvního experimentálního prototypu bylo vyvrcholením jedné z několika fází projektu, který v tajnosti trval doopravdy již řadu let – technickou konfiguraci modelu s motorem V16 navrhl Mate Rimac, nynější generální ředitel Bugatti, už v roce 2020. Model reálné velikosti v aerodynamickém tunelu tak potvrdil týmu dříve připravené simulační projekce a připravil půdu pro tvorbu dalších, již sofistikovanějších prototypů, které nakonec vedly k finálnímu produkčnímu designu Tourbillonu.