Takto vypadá zatím nejdražší nový Range Rover. Má lak za 300 tisíc i nafukovací přístřešek

A zanedlouho bude moci být luxusní SUV ještě dražší, zakázkové prvky výbavy totiž teprve přijdou.

Nejnovější pátou generaci Range Roveru jsme si už mohli prohlédnout reálně u nás v Česku. Luxusem, komfortem a hi-tech prvky samozřejmě tradiční SUV od Land Roveru nešetří, což nyní dokazuje i spuštěný konfigurátor českého zastoupení. Standardně je novinka vybavena vším potřebným, seznam příplatků je však i přesto opravdu bohatý a cenovku může pořádně navýšit.

Úplným základem Range Roveru je specifikace s krátkým rozvorem a pětimístným interiérem, která začíná na částce 3.241.132 Kč. Poprvé však značka nabízí i sedmimístnou verzi s prodlouženým rozvorem, ta začíná na ceně 3.596.801 Kč. Už ve standardu má přitom SUV většinu hi-tech prvků – elektrický aktivní diferenciál, adaptivní vzduchové odpružení, natáčení kol zadní nápravy, kompletní armádu asistenčních systémů nebo 13,1palcový infotainment.

To však mluvíme o základním stupni výbavy, vyšší úroveň Autobiography posunuje cenovku Range Roveru na 4.115.596 Kč a kromě stylových prvků zajišťuje třeba vrcholné digitální LED světlomety s projekcí obrazu na silnici, posuvné panoramatické střešní okno, nastavitelná přední sedadla ve 24 směrech (vyhřívaná, chlazená, masážní), vyhřívaná a chlazená sedadla druhé řady a vyhřívaná sedadla třetí řady. Pořádné ozvučení kabiny je samozřejmostí s prémiovou verzí audiosystému Meridian Signature, která má 34 reproduktorů a výkon zesilovače 1600 W.

Pak přichází v konfigurátoru na výběr motorizace. Kromě mild-hybridních řadových šestiválců je dostupná vrcholná specifikace P530 se 4,4litrovým twin-turbo V8 o výkonu 530 koní (390 kW) a točivém momentu 750 N.m. Chytrý pohon 4x4 a osmistupňový automat (standardem u všech variant Range Roveru) snad netřeba více rozebírat. Cenovka se posouvá na 4.358.949 Kč.

Poté už lze pokračovat u příplatkové výbavy stylem „zakliknu všechno, co mi značka nabízí“. Ve výsledku tak může dle preferencí cenovka nového Range Roveru překročit 5,5 milionu korun. My jsme se dostali na částku 5.501.324 Kč, ze které náleží 1.206.556 Kč pouze nadstandardní výbavě. Cena Range Roveru by nicméně mohla zamířit ještě výše. V Českém konfigurátoru totiž zatím není k dispozici stylovější výbava SV a některé její zakázkové příplatkové prvky.

Z těch nejdražších či nejzajímavějších prvků lze zmínit třeba 23palcová kovaná kola SV Bespoke (154.914 Kč), bílý lak karoserie Icy White s matnou povrchovou úpravou (315.315 Kč), sedátka čalouněná kůží pro dvoudílné víko kufru (32.090 Kč), výsuvné boční nášlapy (109.089 Kč), paket pro přepravu mazlíčků včetně přístupové rampy (41.402 Kč) nebo nafukovací voděodolný přístřešek pro boční stranu vozu (15.943 Kč). Nakonec však ani Range Rover nezapomíná na detaily a maličkosti jako čepičky ventilků s vlajkou Velké Británie (1050 Kč) či stříbrné kryty nábojů kol (1623 Kč).

Na kompletní český ceník nového Range Roveru včetně všech dostupných motorizací jsme se podívali už dříve.