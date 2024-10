Takto vypadá základní Škoda Elroq. Výbavu má skvělou, ale postrádá pro mnohé důležitou věc

Nová Škoda Elroq již otevřela svůj konfigurátor, takže se můžeme podívat na zoubek zcela základní verzi. Ta se jmenuje Essence 50 a vyjde na 799.000 Kč. Získáte tím elektromotor o výkonu 125 kW (170 koní) a akumulátor o kapacitě 52 kWh, který slibuje dojezd na jedno nabití až 375 kilometrů. Kombinovaná spotřeba této verze je 15,8 - 16,1 kWh/100 km.

Pokud si do auta nechcete nic připlatit, tak máte už ve standardu 19palcová kola, hlídání slepých úhlů, světelný a dešťový senzor, 13palcový infotainment, 1zónovou klimatizaci nebo zadní parkovací senzory. Lak karoserie je bez příplatku modrý, jiný vyjde na 16.000 Kč, a to včetně metalíz. Výjimkou je odstín červená Velvet, který vyjde na 24.000 Kč.

Za 2500 Kč můžete mít jiný design kol, pokud vám ty základní devatenáctky nevoní. Můžete si ale připlatit i větší kola, dvacítky vyjdou na minimálně 12.500 Kč. Interiér označený jako Studio je jedinou volbou pro tuto výbavu a vyjma několika odstínů šedé a stříbrné nemá žádné jiné barvy, Už i v základu ale máte pěkně tvarovaná sedadla pro oporu těla.

No ale pokud chcete připlácet, tak samozřejmě můžete dle libosti. Třeba akční paket Smart za 37.800 Kč obsahuje navigaci, dvouzónovou klimatizaci, parkovací senzory i vpředu, vyhřívání předních sedadel, vyhřívaný volant nebo přípravu pro tažné zařízení. No a pokud chcete do auta pustit ještě víc, můžete sáhnout rovnou po paketu Clever.

V tom najdete výše zmíněný Clever plus ještě Kessy, prediktivní tempomat, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů, akustická přední skla nebo USB-C konektor vzadu. Nicméně za 865.000 Kč už je k mání vyšší výbava Selection 50, kde si můžete hrát ještě o něco víc. Hlavně už je ale k mání příplatek za tepelné čerpadlo, které dokáže z vnějšího vzduchu ohřívat interiér i akumulátor a je tak výrazně efektivnější v chladném počasí. Stojí 30.500 Kč a základní výbava ho v nabídce bohužel nemá.