Takto vypadá základní Audi A6 e-tron. Do polotovaru má daleko, v konfigurátoru se ale snadno zasníte

Auto si můžete skládat třeba půl dne, ale pokud nechcete nic moc řešit, bouchněte tam edition one. Cena se navýší extrémně, ale v autě budete mít všechny výdobytky moderní doby.

Audi A6 e-tron je nejnovější elektromobil z Ingolstadtu a my už nyní víme, kolik za něj české zastoupení chce. Základní verze vyjde na 1.659.900 Kč s karoserií Sportback a 1.701.900 Kč jako kombi Avant. Za tuto částku máte specifikaci s pohonem všech kol quattro a výkonem 210 kW (286 koní), což je vlastně takový ekvivalent základního naladění třílitrového dieselu 50 TDI, který jsme u předchozí A6 vídali.

Hodnoty spotřeby ještě nejsou v českém konfigurátoru uvedeny, ale v tom německém už u této motorizace svítí dojezd 556 až 627 kilometrů, zrychlení na stovku za 7,0 sekundy a spotřeba 13,6 až 15,6 kWh/100 km. V českém konfigurátoru se ještě válí předchozí spalovací A6, kde u motoru 50 TDI s pohonem všech kol quattro vidíme cenu 1.820.900 Kč, což je více než elektromobil.

Spalovací A6 se ale nabízí i ve slabších motorizacích a třeba čtyřválec 40 TDI quattro vyjde na 1.649.900 Kč, má ale jen 204 koní. Každopádně zpět k elektromobilu, do jehož sériové výbavy patří tepelně-izolační a akustické zasklení, ambientní osvětlení, přídavné topení, adaptivní tempomat, panoramatická kamera, 3zónová automatická klimatizace, čtyři USB-C porty, tepelné čerpadlo, nezávislá klimatizace nebo adaptivní podvozek.

Příplatků je samozřejmě hromada, za nás bude velmi populární balíček Tech pro, který cenu auta zvýší o 219.100 Kč, ale zahrnuje digitální OLED zadní svítilny, adaptivní vzduchový podvozek, elektricky nastavitelný sloupek řízení, servomechanické dovírání dveří nebo lepší adaptivní tempomat s automatickým ježděním v zácpě.

Milovníci dalšího piplání interiéru si také přijdou na své. Za 30.900 Kč je k mání audiosystém Bang & Olufsen, odvětrávání předních sedadel stojí 26.000 Kč a panoramatické střešní okno vyjde na 66.300 Kč. Můžete mít ale také třeba virtuální zpětná zrcátka, která vyjdou na 41.800 Kč. Akorát třeba tu indukční nabíječku mobilních telefonů bychom mohli mít v základu, příplatek 8700 Kč není moc symbolický.

Takže jako vždy je konfigurátor prémiové německé automobilky skládačkou a bude těžké najít dva stejné kusy. Tady alespoň potěší, že ten úplný základ není absolutní holota. Pokud ale nechcete moc konfigurátor řešit, kupte si Edition one. To je paket za 275.700 Kč, který do auta přidá třeba zatmavené Matrix-LED světlomety, displej spolujezdce, 21palcová kola, metalízu, panoramatickou střechu nebo virtuální zrcátka.

Nicméně paket je spojen s další výbavou a celkové navýšení ceny tak je 671.300 Kč, ale ve výsledku máte o dost jiné auto, protože se k tomu přidává ještě zmíněný paket Tech pro, reproduktory Bang & Olufsen, dekorace z matného antracitového hliníku, sportovní sedadla nebo multifunkční tříramenný kožený volant.