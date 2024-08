Takto vypadá Volkswagen Golf za 1,7 milionu. Má 333 koní, vyhřívaná zadní sedadla a hlasité výfuky

Volkswagen Golf je lidovým autem, takže částka 1,7 milionu korun u něj vypadá trochu nemístně. Podívejte se ale, co všechno za to dostanete.

České zastoupení Volkswagenu před nedávnem přidalo do nabídky modelu Golf po faceliftu varianty GTi Clubsport a také nejostřejší R. Nejlepší varianta je samozřejmě nejdražší, základní cena je 1,3 milionu, jenže pokud do auta naházíte snad vše, co v konfigurátoru je, budete mít najednou auto za více než 1,7 milionu korun. Za takovou cenu už máte pětkové BMW Touring s dieselem a čtyřkolkou. Co za to dostanete u golfa?

Tak předně tu nejlepší techniku, která se v rámci této třídy nabízí. Motor 2.0 TSI je v aktuálních generacích koncernových hot-hatchů vybroušený až na 245 kW (333 koní) a točivý moment 420 N.m točivého momentu. S ním jede 1582 kg vážící eRko až 270 km/h a z 0 na 100 km/h zrychlí za 4,6 sekundy. Standardem je také převodovka DSG a pohon všech kol s torque splitterem na zadní nápravě.

Už sériová výbava modelu je velmi dobrá, obsahuje třeba zatmavená zadní okna, adaptivní tempomat, automatickou klimatizaci Climatronic, světlomety IQ.Light LED Matrix, infotainment Ready2Discover s bezdrátovým propojením chytrých telefonů, vyhřívání předních sedadel a volantu nebo zadní LED svítilny s dynamickými ukazateli směru. Bez příplatků má vůz bílý odstín laku karoserie a osmnáctky.

Příplatky tu nejsou za nic, co by měnilo charakter auta. Vše, co dělá eRko eRkem, už máte v tom standardu za 1,3 milionu. Pokud ale chcete auto ještě trochu šperkovat, nikdo vám v tom samozřejmě bránit nebude. Můžete mít dvoubarevný lak karoserie, 19palcová kola, panoramatické střešní okno nebo výfukový systém Akrapovič. Jenže právě jenom ty výfuky vyjdou na 102.000 Kč.

Dále pak můžete mít čalounění kůží Nappa za 61.100 Kč, vyhřívání zadních sedadel za 17.000 Kč, reproduktory Harman Kardon za 16.100 Kč, karbonové obložení interiéru za 22.400 Kč nebo bezklíčový vstup do vozu za 10.500 Kč. Když jsme do auta naházeli veškerou možnou výbavu bez dodatečného příslušenství, což dělalo 328.100 Kč, vyšplhala se finální částka na 1.712.900 Kč.

Kombík Variant ve verzi R takové částky nedosáhne, protože v konfigurátoru nemá výfukové koncovky Akrapovič. Jinak je jeho základní cena 1.354.900 Kč, což je pouze o 30.000 Kč víc než za standardní krátkou verzi.