Takto vypadá první vyrobený Bentley Batur Convertible. Druhý takový nejspíš nepotkáte

Oficiální rozlučka Bentley s motorem W12 už míří k jednotlivým zákazníkům. Většina z nich se při individualizaci nedržela zpátky.
U Bentley naplno probíhá výroba jeho posledního modelu vybaveného motorem W12. Zatímco nejnovější Continental GT a Flying Spur již značka osazuje novým osmiválcovým plug-in hybridem, pro vybranou klientelu u zakázkové divize Mulliner ještě míří do malosériového speciálu Batur Convertible zbývající dvanáctiválce. A jak může tento speciální kabriolet vypadat napříč neomezenými možnostmi personalizace, to značka ukazuje na prvním dokončeném zákaznickém kusu.
Nepřekvapí, že za údajnou výchozí cenu přes 2 miliony liber (cca 56,6 milionu korun) bude většina vozů obzvláště vyumělkovaná. Ostatně Bentley dodává, že „stejně jako tento vůz bude i každý další Batur Convertible stejně individuální jako jeho majitel“. Prvotina série tak dostala jemnou stříbrnou metalízu Opalite s nádechem do zelena, kterou doplňuje černo-oranžový „rychlý pruh“ táhnoucí se přes celý vůz od předního po zadní logo – na čalouněném krytu skládací střechy je přitom vyobrazen výšivkou. Maska zase obdržela kontrastní prvky s efektem přechodu mezi oranžovou a černou.
Opravdu specificky je zařízen interiér, který barevné rozděluje místo řidiče a spolujezdce, a to včetně kontrastního čalounění bočnic dveří nebo odkládacího prostoru za předními sedadly. Dvojí zbarvení navíc pokračuje také u dvojice zakázkových kufrů nebo pouzder klíčků od vozu. Dalším motivem je pak titan, z něhož jsou v kabině detaily jako středová značka na volantu, ciferníky středových budíků, pádla řazení, otočné voliče pod volantem, prstence výdechů klimatizace a jejich táhla nebo ovladač infotainmentu.
Stačí zopakovat, že Bentley těchto výkonných kabrioletů, vycházejících z platformy předchozího Continentalu GTC, vyrobí jen 16 kusů a pod kapotou každého najdou majitelé nejsilnější iteraci ručně montovaného ikonického šestilitrového motoru W12 s dvojitým přeplňováním, výkonem 750 koní (552 kW) a točivým momentem rovných 1000 Nm. Výroba modelu, a tedy i samotného motoru, skončí ještě letos v létě.
Zdroj: Bentley | Zdroj videa: Bentley