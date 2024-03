Takto vypadá nejlevnější Volkswagen ID.7 Tourer v Česku. Sousedy nedráždí a řidiče rozmazlí

Na český trh čerstvě přijel Volkswagen ID.7 v praktické verzi Tourer se základní cenou 1.499.99 Kč. To není málo, ale upřímně, novinka toho také hodně nabízí. Vždyť jde o nejluxusnější model rodiny ID. Zájem o něj jistě bude, protože na evropském trhu praktičtější varianta vlastně nemá konkurenci.

Pokud zvolíte úplný základ prostých příplatků, získáte reprezentativní kombi v barvě měsíčního kamene na 19palcových kolech. Světla mají LED techniku, regulaci dosvitu, i dálkového režimu, spolu s automatickým přepínáním. Střešní ližiny jsou černé. Na první pohled tak působí nejlevnější ID.7 Tourer nenápadně, což řada majitelů ocení, protože na novou investici sousedy tolik neupozorní.

To hlavní se skrývá uvnitř. ID.7 vás pozve do kultivovaného interiéru se šedým čalouněním Melange doplněném o ambientní osvětlení s deseti barvami. Klíček stačí mít v kapse, protože odemykání i startování je automatické. Dominantou palubní desky je 15palcová dotyková obrazovka infotainmentu. Vedle ní vypadá přístrojový štít velmi nenápadně. To nevadí, protože jej doplňuje velký head-up displej zobrazující všechna důležitá data.

Dále tu najdeme bezdrátovou nabíječku, kožený multifunkční volant, pedály z ušlechtilé oceli, chytrou dvouzónovou klimatizaci, držáky kelímků, čtyři USB porty a výškově nastavitelná přední sedadla, která jsou spolu s čelním sklem vyhřívaná. V prostorném zavazadelníku s dvojitou podlahou o objemu 605 až 1 714 litrů potěší síťový program na drobnější předměty.

Z oblasti jízdních pomocníků stojí za zmínku protikolizní asistent hlídající i odbočování vlevo, rozpoznávání dopravních značek s prediktivním tempomatem, asistent pro vyparkování, dešťový senzor, sledování únavy řidiče, hlídání mrtvého úhlu a aktivní protikolizní asistent.

Zadní kola nejlevnějšího Volkswagenu ID.7 pohání elektromotor o výkonu 210 kW čerpající energii ze 77kWh baterie. Ta zvládne AC nabíjení výkonem 11 kW, nebo DC stanici se 175 kW. Za nabíjecí kabel pro nabíječky ani domácí zásuvku se nepřiplácí. Příjemné prostředí interiéru zajištuje tepelné čerpadlo spolu s termoskly. Samozřejmostí je také záruka na 3 roky omezená nájezdem 90.000 kilometrů.