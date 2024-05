Takto šikovné mini-MPV v Evropě zoufale chybí. Japonci dostali již třetí generaci

Jmenuje se Honda Freed a kombinuje v sobě téměř vše, co můžete od praktického auta chtít. Dokonce má i čtyřkolku!

Zatímco ze starého kontinentu mizí minivany rapidním tempem a automobilky zde tlačí zákazníky do crossoverů a SUV, v Asii není o praktická auta krabicovitých tvarů nouze. Honda má v tomto segmentu zástupce s názvem Freed, který vstoupil na trh poprvé již v roce 2008. Právě představená třetí generace má na délku 4310 milimetrů, široká je jen 1695 mm a vysoká 1755 mm při rozvoru 2740 mm. Uvnitř umí nabídnout pěti, šesti nebo až sedmimístnou konfiguraci, přičemž nastupování dozadu usnadňují posuvné dveře.

Velkou specialitou modelu Freed je extrémně nízko uložená podlaha zavazadlového prostoru – je jen 33 centimetrů nad vozovkou. To dodává zádi extrémní porci praktičnosti. Takové řešení má ale i další účel, a to možnost pohodlně zde převážet vozíčkáře, který se do vozu snadno dostane po výsuvné rampě.

Novinka umí být vybavena také otočným a výsuvným sedadlem spolujezdce, což opět usnadňuje život paraplegikům. Praktická Honda se nyní představila ve verzi Air a drsňácky pojatém provedení Crosstar. Poháněna je benzinovou patnáctistovkou, která může být doplněna hybridním systémem, zákazník také může zvolit pohon předních nebo všech kol.