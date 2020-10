Takto si Tatra představovala kancelář na kolech. Verzi Mobicom ale nikdo nechtěl

Manažerský vůz, který je účelnou kombinací luxusního interiéru včetně komunikačních médií se znamenitými vlastnostmi tatrováckého osmiválce. Takto kopřivnická automobilka v roce 1993 popisovala svůj koncept 613-4 Mobicom. Dobové prospekty z webu Tatra700.cz ukazují, jak mohl vypadat hi-tech vrchol luxusních vozů v Česku.

Slovíčko „mohl“ je přitom klíčové. Ačkoliv se Tatra na začátku 90. let chtěla vymanit ze škatulky výrobce vozů pro vysoko postavené politiky a setřást onu nálepku „papaláškých“ limuzín, k zamýšlené klientele nejvyšších byznysmenů se nakonec nedostala. A to měl zmíněný koncept, německy označený i jako BüroMobil (mobilní kancelář), vlastně všechno, co by si mohl zájemce workoholik přát.

Telefon, fax, video, TV, přenosný počítač na vyklápěcím stolečku, ale taky speciální vnitřní osvětlení a otočné přední sedačky pro „dokonalou komunikaci manažerského týmu na palubě“ – prostě všechno. O takzvaný „úřad na čtyřech kolech Tatry“ ale nebyl zájem, za což mohla nejen bezesporu vysoká cena vozu ve srovnání s německou konkurenci, ale i samotný základ využívané techniky.

Na jedné straně byla sice nejmodernější elektronika pro efektivní práci, na druhé však už nepochybně zastaralý, ač průběžně modernizovaný, základ modelové řady 613, který byste datovali zpátky do roku 1975. Mobicom přesněji vycházel ze standardní prodloužené verze 613-4 Long. Z konceptu se mobilní kancl do produkce nepodíval a jediný existující kus se údajně nachází v soukromé sbírce.

A co třeba hlasový asistent?

Do stejné skupiny hi-tech Tater nepochybně patří i známější verze 613-4 Electronic, která s Mobicomem sdílela základ prodloužené 613 a nakonec byla o trochu úspěšnější. Pokud tedy za úspěch považujeme fakt, že většina těchto luxusně vybavených Tater skončila opět a zase v rukou českých politiků. Útok na byznysmeny hledící po BMW a Mercedesech se nekonal.

Electronic ale také uvedl hrstku moderních prvků, které měly na našem území prvenství. Za zmínku nepochybně stojí palubní počítač, který se v české automobilové produkci objevil vůbec poprvé. Přesněji se jednalo o trojici jednotek komunikujících přes rozhraní CAN-BUS. Na přístrojové desce byla i dvojice displejů, zobrazující třeba stav paliva, průměrnou spotřebu, teplotu oleje, vnější teplotu a další informace.

Kromě manuální klimatizace, nezávislého topení, ionizátoru vzduchu, samostmívacích zrcátek, vyhřívání všech sedaček, telefonu Nokia nebo opět televize však zaujala verze Electronic i systémem hlasového výstupu, který řidiči ženským hlasem sděloval v naprogramovaných zprávách poruchy a další informace o stavu vozidla.

Mobicom i Electronic poháněl modernizovaný vzduchem chlazený osmiválec o objemu 3,5 litru s vícebodovým elektronicky řízeným vstřikováním. Motor byl spojen s novou manuální pětistupňovou převodovkou a s ohledem na emise byl vybaven dvojicí řízených, třícestných katalyzátorů. Z V8 dostala Tatra 200 koní (147 kW) a 300 N.m točivého momentu, což kanceláře o hmotnosti kolem 2260 kg rozpohybovalo až na 230 km/h.

Zatímco se tedy koncept Mobicom do produkce nepodíval, verze Electronic vzniklo celkem 17 kusů. Právě s cenou od 1.250.000 korun se ale tehdy případní zájemci na autosalonu ve Frankfurtu dívali raději po konkurenci z Německa. Za mnoho výše zmíněných prvků jste si navíc museli nad základní cenu ještě připlatit.