Takto si můžete vyšperkovat novou Dacii Duster. Dá se v ní dokonce i přespat

Novou Dacii Duster jste asi všichni viděli. To nejdůležitější si můžete připomenout v našem předchozím článku. Společně s novou várkou fotografií se nám představila také bohatá nabídka originálního příslušenství, které bude pro novinku k dispozici. To jen podporuje dobrodružnou náturu, kterou nový duster má a skvěle to koresponduje s novou identitou značky. O co všechno jde?

Ve vyšších výbavách můžete mít modulární střešní lišty, na které toho lze napasovat fakt dost. Lze na ní dát klec a přes gumicuky nandat věci pro cestování, případně na sport. Různě po autě pak můžete mít držáky, které lze připevnit vedle displeje infotainmentu, na levou stranu středového tunelu, na konec středového tunelu nebo na hlavovou opěrku spolujezdce vpředu.

Na těchto místech lze držák využít pro modulární box, který může sloužit jako držák na nápoje a lze k němu připevnit i svítilnu. K dalšímu příslušenství můžete zařadit poutko pro zavěšení bundy na vnitřní straně pátých dveří.

Dacia také představila spací vestavbu, kdy se duster změní v malé obytné auto. Tu má i model Jogger a nedávno jsme takové spaní vyzkoušeli na vlasní kůži. V dřevěném boxu, který se vkládá do kufru, lze uskladnit vybavení třeba pro sport nebo pro cestování.