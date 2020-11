Takto se vyrábí nová Škoda Octavia. V Mladé Boleslavi vzniká denně 1150 kusů

Nejnovější video od mladoboleslavské automobilky se zaměřuje na produkci jejího nejžádanějšího vozu. Produkci čtvrté generace Octavie ukazuje Škoda od pohledu na holý skelet až po finální kontrolu dokončeného exempláře, a to včetně krátké testovací jízdy na řadě povrchů. Poklidné nahlédnutí do výroby je bez jakéhokoliv komentáře.

Přesněji jde o pohled na modernizovanou montážní linku v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Denně zde vzniká 1150 nových Octavií, ve výsledku ale už Škoda v průběhu let vyrobila na místě přes 7,1 milionu vozů této modelové řady. Ostatně počátky Octavie sahají až do roku 1959, opravdový úspěch však přinesla až novodobá generace z poloviny 90. let pod křídly koncernu VW.

Rozsáhlá přestavba linky v Mladé Boleslavi proběhla s ohledem na paralelní výrobu elektromobilu Enyaq iV, kterého chce Škoda souběžně vedle Octavie vyrábět denně až 350 kusů. Moderní roboti, kteří přebírají fyzicky náročnou práci, jsou zde už samozřejmostí. Zjevný kontrast s nedávným nahlédnutím do výroby Felicie v roce 1996.

Škoda uvádí, že paralelní výroba vozů s konvenčním spalovacím motorem na bázi modulární platformy (MQB) a modulární elektrifikované platformy (MEB) na jedné montážní lince je v rámci celého koncernu jedinečná. Celková investice do nutných stavebních úprav dosáhla výše přes 800 milionů korun.