Takto se natáčela reklama na Lancii Ypsilon, kterou ještě nikdo neviděl. Je to velká a drahá věda

Mám rád filmy, ale jestli mám něco ještě raději, je to objevování míst, kde se natáčely, a také zákulisní „filmy o filmech“, v nichž tvůrci nechávají nakouknout pod pokličku. Kolikrát žasnu, že záběry, které jsou na filmovém plátně „prokazatelně“ natáčeny venku, ve skutečnosti vznikaly ve studiu na zeleném či modrém plátně a místo rozbouřeného moře si filmaři klidně vystačí s malým bazénem.

Filmování je zkrátka věda a v zásadě nezáleží na tom, zda točíte celovečerní snímek, nebo reklamu na auto. Na jednu takovou se dnes podíváme právě z pohledu filmařů. Je na novou Lancii Ypsilon, natáčela se v italském filmovém zábavním parku Cinecittà World a oficiálně se do světa dostane příští týden. K nám by se časem měla dostat i ypsilonka, české stránky Lancie však zatím nikdo neoživil a k dispozici nemáme ani konkrétní informace k uvedení.

Ypsilon je prvním krůčkem v oživování slavné automobilky Lancia, aktuálně spadající pod koncern Stellantis. Techniku sdílí například s Peugeotem 208, jde o mild-hybridní spalovák i elektromobil a vznikne také v ostrém elektrickém provedení HF s 240 koňmi na přední nápravě. Bude to prémiovka s promyšlenými detaily a marketingem útočícím na emoce. Tak snad se brzy svezeme!

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon