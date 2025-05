Takto dělají srazy aut bohatí lidé. Přehlídku elegance vyhrála 91letá Alfa Romeo

Každoroční oslava krásných strojů ve Ville d’Este u jezera Como je pro rok 2025 za námi. Opět se sešly stovky překrásných veteránů, nové koncepty a celá řada automobilových zajímavostí. Hlavní cenu „Trofeo BMW - Best of show“ letos získala Alfa Romeo Tipo B P3 z roku 1934. Vůz navrhl geniální konstruktér Vittorio Jano, šlo o archetyp moderního závodního monopostu s řidičem uprostřed, který ovládl závodní tratě v polovině 30. let minulého století.

V letech 1932 až 1935 vzniklo pouhých patnáct kusů. První verze měly kompresorový řadový osmiválec o objemu 2,9 litru s výkonem 140 kW, později vůz dostával motor o objemu 3,2 litru se 195 kW a ve vrcholné formě pak 3,8 litru s 242 kW. S autem jezdila největší závodní esa své doby – Fagioli, Chiron, Nuvolari, Caracciola a další.

Vůz z německé sbírky Auriga Collection získal pohár a majitelé unikátní hodinky 1815 Chronograph z bílého zlata od A. Lange und Söhne. V hlasování veřejnosti pak zvítězilo BMW 507 z roku 1957, poháněné osmiválcem o objemu 3,2 litru, které přivezl majitel Dirk de Groen z USA.

Model 507 ve Villa d’Este navíc oslavil své sedmdesátiny, dalším výročím bylo sto let Rolls-Royce Phantom, jež značka oslavila prezentací unikátního modelu Goldfinger. BMW zde zároveň poprvé předvedlo koncept Speedtop, nový model M2 CS a koncept motocyklu RR, který naznačuje podobu budoucí generace strojů od BMW Motorrad.

Zdroj: BMW | Zdroj videa: BMW