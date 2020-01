Takto by mohl vypadat nový Volkswagen Nivus. Opravdu ho v Česku potřebujeme?

Volkswagen oznámil na začátku prosince příchod nového SUV Nivus vyvinutého v Brazílii. Svou velikostí má být pod Tiguanem a půjde tedy o jedno z nejmenších SUV Volkswagen prodávané na tamních trzích, společně s T-Crossem. V Americe by mohlo jít o alternativu T-Rocu, který se tam nenabízí.

Volkswagen sám ve videoupoutávce vůz označuje jako městské kupé, tudíž půjde o crossover se svažující zádí. Na otázku, jak asi bude vypadat, se snaží odpovědět server kolesa.ru, který má k dispozici skici vykreslené na základě dostupných ukázek vozu.

Nezdá se, že by tento soupeř pro dostupné stylové crossovery nějak vystupoval ze zavedených designových pořádků značky. To ale asi ani nikdo nečekal. Nivus se bude vyrábět v mexickém závodě, kde se například před nedávnem přestal vyrábět novodobý Brouk.

Jihoamerické zastoupení značky již oznámilo, že vůz bude k mání výhradně s pohonem předních kol a o pohon se budou starat zážehové tříválce 1.0 TSI. Základní šestistupňové manuální převodovce bude sekundovat i automat.

Na další informace si budeme muset zřejmě počkat až do premiéry, která je nachystaná na letošní jaro. Po zabydlení na domácím trhu by se měl Nivus podívat i do Evropy. Otázkou je, jestli ho na svém přeplněném SUV trhu nutně potřebujeme. Crossoverů a SUV je totiž na našem trhu více než dost a podobně velký Volkswagen T-Cross není zrovna kasovním trhákem. Loni si připsal jen 516 registrací, asi polovinu toho co Toyota C-HR.