Takový sedan nám v Evropě už chybí! Japonci představili Lexus IS 500 F Sport s V8 a samosvorem Torsen

481 koní z osmiválce bez přeplňování, sametově jemný automat a samosvorný diferenciál. Prosíme, zabalte nám pár kousků do kontejneru.

Nejmenší sedan automobilky Lexus se u nás už nějakou dobu neprodává. Nyní nám Japonci opět připomínají, jaká je to škoda. Právě totiž představují verzi IS 500 F Sport, která, jak je nám již z této modelové řady známé, do sedanu o velikost BMW řady 3 nacpe plnotučný vidlicový osmiválcový motor.

Motor není přeplňovaný a produkuje výkon 354 kW (481 koní) a 535 N.m točivého momentu. Síla jde přes osmistupňovou automatickou převodovku výhradně na zadní nápravu, kde je mimochodem samosvorný diferenciál Torsen. Jedná se o téměř identický setup, jaký známe z našeho trhu z Lexusu RC F Track Edition.

Vůz má adaptivní odpružení AVS, 356mm kotouče vpředu a 323mm vzadu. Sportovní náturu dává IS 500 F Sport na odiv širokými blatníky, mohutnými nárazníky a vyboulenou kapotou. Standardně jezdí na 19palcových kovaných kolech a má černě lakované brzdové třmeny. Uvnitř jsou standardem ventilovaná sedadla, dále pak věnec volantu čalouněný kůží a digitální přístrojový štít.