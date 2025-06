Taková závodní hra tu možná ještě nebyla. Jen umět to s volantem vám stačit nebude

V rozmanitém herním světě je těžké vytvořit originální titul, který by přinesl zcela nový koncept. Vývojáři se často vrhají na remastery dříve úspěšných her nebo spojování různých herních módů. Například ve druhém a třetím díle The Crew si ve volném světě zajezdíte auty, loděmi a proletíte se i letadly. To je sice fajn, ale ve výsledku na všech stranách dostanete nějaký kompromis a nic moc dotaženého do konce. U arkád to ale nevadí. Jenže simulátory si něco podobného dovolit nemůžou – nebo ano?

Očividně mohou. Na trh míří hra Endurance Motorsport Series od vývojářů KT Racing, kteří mají na svém kontě řadu titulů s WRC tematikou, FlatOut 4 a nedávno vydanou Test Drive Unlimited Solar Crown. Jak název napovídá, děj se odehrává ve světě vytrvalostních závodů, jenže samotné řidičské umění vám k úspěchu stačit nebude.

Hra totiž ve velkém rozvíjí myšlenku série F1 od Codemasters – propojení závodního umění za volantem se strategickým vedením týmu. To znamená, že Endurance Motorsport Series je závodním simulátorem, kde si na ikonických a reálně zpracovaných tratích (ale i fiktivních) užijete závodní speciály jako Porsche 911 GT3 R (992) nebo Lamborghini Huracán GT3 EVO2, které jsou vidět i v traileru.

Vzhledem k tomu, že hra běží na platformě KT Engine, vytvořené na míru závodním simulátorům, slibuje věrohodně zpracované prostředí i chování vozu. Být profesionálním závodníkem vám ale postup v kariéře nezajistí.

Hra vás totiž zavede i do role týmového stratéga a technického inženýra. A nutno podotknout, že vzhledem k délce závodů se neodpouští ani drobná chyba. Strategii a rozhodnutí navíc musíte průběžně přizpůsobovat aktuálnímu vývoji – tahům ostatních týmů, ale také spotřebě paliva, opotřebení pneumatik, nehodám a měnícímu se počasí. V této roli můžete dávat pokyny dvojici týmových pilotů a tím dosáhnout ideálního poměru mezi rychlostí a strategickým postupem.

Samozřejmě že nelze hrát obě role současně. Pokud se ze závodního sedadla přesunete do role inženýra, kontrolu nad vozem převezme umělá inteligence. K dispozici je i online režim pro čtyři živé hráče, kteří si pozice rozdělí. Kariéra vás postupně provede všemi kategoriemi – od základní, přes LMP2 až po GT. Endurance Motorsport Series bude dostupná pro PC, PlayStation 5 a Xbox.

Zdroj: Nacon, TopGear, Steam | Zdroj videa: KT Racing