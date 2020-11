Takhle ho určitě neznáte. Kimi Räikkönen vtipkuje a směje se od ucha k uchu

Finský automobilový závodník Kimi Räikkönen je vedle svého řidičského umu známý i pro svůj ledový klid a humor. Kimi je aktuálně ve stáji Alfy Romeo, kde závodí se svým týmovým kolegou Antoniem Giovinazzim. Testovacím jezdcem stáje je pak Robert Kubica, bývalý jezdec F1.

Alfa Romeo vzala oba své jezdce a připravila si pro ně zajímavý test. Při příležitosti závodu na německém okruhu Nürburgring, kam se cirkus F1 vrátil po sedmi letech, vzala Kimiho a Antonia a posadila je do modelu Giulia Quadrifoglio na Severní smyčce. Kimi měl na starosti řízení a Antonio mu měl pokládat otázky.

Celá jízda se natáčela a vzniklo tak úsměvné video, které vám finského jezdce ukáže ve zcela jiném světle. Mnozí z vás jej totiž takhle možná ještě neviděli. Kimi vzal si řízení užíval a svého kolegu vystrašil. Ten se tak kolikrát místo kladení otázek soustředil jen na citoslovce.

Na otázku, zdali má Kimi raději zimní, nebo letní sporty, odpověděl jen: „Myslím si, že támhle nás čeká skok“. Ze svého kolegy si pak nepřestane dělat srandu, ani když si otočí role.

Alfa Romeo Giulia je sportovně laděný sedan, který byl uveden na trh v roce 2016. Navazuje na historii stejnojmenného vozu z 60. let. V roce 2017 získala Alfa Romeo Giulia druhé místo v anketě Car of the Year.

