Takhle dramaticky ještě nikdo výrobu aut nenatočil! Milimetrové průlety skrz lisovací stroje a jiskry ze svařování berou dech

Jestli někdo umí udělat pořádnou reklamu svým produktům, je to právě Tesla. V Berlíně otevřela novou gigatovárnu, což si zaslouží náležitou pozornost. Tu si Elon Musk právem získal naprosto fantastickými záměry z útrob výrobních linek.

Každým dnem sjedou z výrobní linky tisíce vozů. Dřívější ruční výroba mistrů řemesel se změnila v úchvatný tanec robotických rukou a těžkých strojů. Přesnost a plynulá návaznost jednotlivých linek je sama o sobě fascinující. Videa, která nás zavedou do útrob takových továren jsou z technického hlediska zajímavá, ale přesto trochu nudná.

Tesla aktuálně otevírá novou gigatovárnu v Berlíně a nebyl by to Elon Musk, aby tomu neudělal pořádnou reklamu. Jindy statické záběry z bezpečné vzdálenosti nahradil místy až extrémními pohyby dronu. Video vás doslova vtáhne do děje těsnými průlety skrz velké lisovací stroje, kde vznikají jednotlivé díly karoserie Modelu 3 a Y. Samotnou kompletaci skeletu vidíte ze všech možných úhlů a celý proces završuje let mezi jiskrami ze svařování.

Pokud jste někdy létali s dronem, musíte ocenit, jak mistrně se pilot dokáže prosmeknout holými karoseriemi. Návštěva lakovny vypadá zprvu jednoduše, ovšem vzápětí se dron vznáší jen těsně nad lázní, kam putuje právě složená karoserie. Video vás provede celý procesem až k záběru na desítky čerstvě postavených vozů Tesla.

Když vezmeme v úvahu vysokou míru bezpečnostních předpisů, pochybuji, že něco podobeného ještě někdy uvidíme. Tesle se opět podařilo udělat tisíckrát omílanou věc naprosto fantastickým a vysoce atraktivním způsobem.